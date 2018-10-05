В Воронеже дали тепло лишь в пятую часть домов

5 Окт. 21:24 2018-10-06T09:54:23+03:00

Зато отапливают почти все детсады и школы

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Воронежская мэрия опубликовала данные о пуске тепла по состоянию на 17.00 5 октября.

Из 197 детсадов потеплели батареи в 189 (95,9%). Почти такая же картина и по школам – тепло стало в 142 и 147 средних образовательных учреждений (96,6%). Что же касается больниц, то отопление дали в 134 из 138 медучреждений (90,5%).

По многоквартирным домам картина гораздо менее веселая. Тепло дали в 958 из них. Это всего 21 процент от их общего числа (4562). Ближайшей ночью, между тем, объявили штормовое предупреждение из-за морозов. С другой стороны, на выходных обещают потепление.