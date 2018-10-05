В воронежской школе нашли мясо с сальмонеллой

5 Окт. 20:00 2018-10-05T20:01:12+03:00

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Сотрудники Россельсхознадзора нашли в одной из воронежских школ тушку цыпленка-бройлера, зараженную сальмонеллой. Опасную для здоровья бактерию, вызывающую такие тяжелые заболевания как брюшной тиф и сальмонеллез, нашли в двух отобранных образцах мяса.

Производителем продукции является ОАО «Токаревская птицефабрика» (Тамбовская область). Понятное дело, мясо из школы увезли, а своих коллег в соседнем регионе специалисты, проводившие проверку, предупредили о неприятной находке и попросили принять меры.