2018-10-05T13:38:26+03:00
Общество

История с душком: в Воронеже приостановили работу предприятия из-за неприятного запаха

Концентрация сероводорода была превышена в 1,2 раза
Станислав ШЕВЧЕНКО
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По словам местных жителей, сюда просто слили химические отходы. Фото читателейПо словам местных жителей, сюда просто слили химические отходы. Фото читателей
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Управление Роспотребнадзора по Воронежской области проверило жалобы на неприятные запахи от предприятия "Био Технолоджи", что на проспекте Патриотов. По данным "Спарк-Интерфакс", фирма занимается торговлей мясом и производством удобрений.

В Роспотребнадзоре нашли нарушения. На предприятии не было документа, регламентирующего предельно допустимые выбросы в атмосферу, а также проекта санитарно-защитной зоны. Оборудование работало без системы очистки выбросов. Кроме того, фирма не вела лабораторный контроль за состоянием воздуха. Содержание сероводорода рядом с предприятием было превышено в 1,2 раза.

- Суд признал юрлицо виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Назначено наказание в виде приостановления деятельности на 30 суток, - сообщают в УФССП по Воронежской области. - Судебный пристав выехал на место и проконтролировал исполнение решения.

Ранее жители частных домов на проспекте Патриотов пожаловались в "Комсомолку" на жуткий запах со стороны расположенного по соседству производства. Выяснилось, что собственник предприятия затеял замену емкости для химических отходов. Содержимое старой емкости выкачали илососом (это машина для очистки выгребных ям). Как рассказали местные жители, цистерну просто вылили за заброшенным складом.

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