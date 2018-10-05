2018-10-05T13:21:20+03:00
Общество

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за ночных морозов

В ночь на 6 октября возможно понижение температуры до минус 3 градусов
Юрий КОЗЛОВ
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Пока и у батарей не согреешься.Пока и у батарей не согреешься.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Воронежские синоптики передали в МЧС штормовое предупреждение. По данным метеорологов, ночью и утром 6 октября в отдельных местах Воронежской области ожидается минус 3 градуса.

В связи с этим сотрудники МЧС просят мерзнущих горожан и сельчан тем не менее стараться меньше пользоваться обогревателями, чтобы не допустить перезагрузку электросетей. Также рекомендуют не пользоваться газовыми горелками. Как греться при этом, непонятно. Либо одеваться по принципу капусты, накидывая на себя кучу одежек, либо разводить во дворе костер. Ах да, и этого нельзя, ведь нарушаются правила пожарной безопасности. Тогда «капусте» альтернативы нет.

Сельчан просят учесть предупреждение, чтобы не допустить вымерзания растений, да и самим прилично утеплиться для работы на приусадебном участке.

В МЧС напоминают: если все-таки случилось то или иное ЧП, не обязательно связанное с холодом, нужно немедленно звонить 101 или 112, или по телефону доверия – 8 (473) 277-99-00.

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