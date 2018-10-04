В Воронеже укоротят маршрут автобуса № 28

4 Окт. 20:11 2018-10-04T20:11:18+03:00

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На совещании в управлении транспорта Воронежа зашла речь о судьбе маршрута № 28. До апреля этого года он следовал от остановки "Антонова-Овсеенко" до завода ТМП. Но после маршрут продлили до улицы Средне-Московской.

- В течение этого периода линейный отдел контроля производил подсчеты пассажиропотока на удлиненном маршруте. Оказалось, что в среднем за целый день услугами маршрута пользуется до 80 человек, максимальное наполнение в один из дней – 89. Динамики по увеличению пассажиропотока за все пять месяцев не отмечено, - сообщают в пресс-службе мэрии.

Таким образом, власти приняли решение о том, что теперь автобус № 28 снова будет ходить до остановки "ТМП".