В Воронеже выступит группа "Любэ"

4 Окт. 19:56 2018-10-04T19:56:55+03:00

Изменить размер текста: A A

24 октября воронежцев снова порадует своим творчеством группа «Любэ». Коллективу в 2019-м исполнится 30 лет, а он до сих пор остается одним из самых востребованных и любимых на российской сцене. В чем секрет такого долголетия? Может, в том, что музыка группы «Любэ» органично подходит к нашей стране и времени. В их песнях - вся Россия, от столиц до глубинок, настоящие люди, которые живут, радуются, плачут, и настоящая любовь и верность Отечеству.

"Любэ" споет воронежцам хиты «Давай за», «Там, за туманами», «Ты неси меня, река», «Комбат», «Атас» и другие песни с альбома "Свои".

Концерт пройдет в Event-Hall 24 октября в 19.00 (12+).