Перехватывающую парковку в Воронеже могут открыть с опозданием на две недели

4 Окт. 17:30 2018-10-04T17:37:20+03:00

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У Чернавского моста в Воронеже строят перехватывающую парковку. Ее назначение в том, чтобы автомобилисты могли пересесть на общественный транспорт, въезжая в центр в города, где почти повсеместно оставить машину можно будет только за деньги. Ранее анонсировали, что открытие состоится 1 октября, однако этого не произошло.

Как сообщают в пресс-службе мэрии Воронежа, дату открытия знает только подрядчик. К слову, исполнитель строительных работ - компания "Дар-КБ". Сейчас все номера этой организации, опубликованные в интернете, недоступны. В городской администрации заверили, что пытаются мотивировать подрядчика ввести объект в эксплуатацию к 15 октября, когда закончится тестовый период пользования платными парковками.