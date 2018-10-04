2018-10-04T16:40:01+03:00
Происшествия

В Воронежской области чиновницу подозревают в хищении 3,5 миллионов рублей

Она сделала липовые документы, по которым ее отцу полагалась повышенная пенсия
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские обвиняют в мошенничестве 54-летнюю жительницу Калачеевского района. Ее подозревают в хищении на 3,5 миллиона рублей.

Женщина, занимающая одну из должностей в структурном подразделении социального учреждения в Калачеевском районе, сделала липовые документы. По ним ее отцу полагалась повышенная пенсия. На основании этих бумаг с 2015 по 2017 год на лицевой счет мужчины перечислили 3,5 миллиона рублей, на получение которых реально он никаких прав не имел. Чиновница снимала эти деньги и распоряжалась ими, как хотела.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (максимальное наказание – десять лет лишения свободы), - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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