Воронежец, объявил в угон арестованный за долги автомобиль

4 Окт. 10:29 2018-10-04T10:29:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Не можете отдавать - не занимайте. А если уж должны, не возмущайтесь, что у вас отберут на законных основаниях движимое и недвижимое имущество. 33-летний житель Воронежа задолжал более 1 миллиона рублей по займам, заемщики обратились в суд и за имущество должника взялись приставы Коминтерновского района. Но мужчина долг в срок, предназначенный для добровольного исполнения, не погасил и стал бегать от кредиторов. Однако судебные приставы обнаружили у него Nissan Murano 2006 года выпуска и изъяли его за долги. Хитрый мужчина решил вернуть иномарку с помощью полиции – объявил машину в угон.

- Автомобиль арестовали в присутствии понятых, увезли на эвакуаторе на ответственное хранение в специализированную организацию. Мужчина знал об аресте. Сотрудники полиции сделали запрос в отдел судебных приставов и удостоверились в законности произведенных действий, - сообщили в УФССП России по Воронежской области. - Гражданин может вернуть свой автомобиль только путем полного погашения задолженности в установленный законом срок. В противном случае, имущество будет выставлено на торги.