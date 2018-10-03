В воронежском микрорайоне Сомово появился спортивно-игровой комплекс с деревянной скульптурой

3 Окт. 14:07 2018-10-03T14:07:48+03:00

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В микрорайоне Сомово на улице Пархоменко, 1 завершилось строительство спортивно-игрового комплекса с уличными тренажерами, полем для игры в баскетбол и футбол, гимнастическими скамейками и специальным резиновым покрытием.

- В подготовке площадки приняли участие и местные жители, - рассказали в управе Железнодорожного района. - Совместно с комбинатом благоустройства они разравнивали территорию, собирали и вывозили мусор, спиливали аварийные деревья, а представители депутатского корпуса посодействовали завозу песка, щебня и выделяли технику.

Украшением площадки и подарком местным жителям стала деревянная скульптура в исполнении известного резчика Александра Ивченко, которую мастер вырезал из остатков сухого дерева.