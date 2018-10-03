2018-10-03T13:44:03+03:00
Происшествия

Разгневанный житель Воронежской области бегом догнал угонщика на автомобиле

Хозяин так рассердился, что подал в полицию на преступника, хотя тот и был его приятелем
Олег ИВАНОВ
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50-летний житель села Старая Меловая на автомобиле «ВАЗ-2108» направлялся к 21-летнему приятелю – также жителю Петропавловского района. Он вез племянника этого самого знакомого. Но вот беда: на одной из улиц автомобиль заглох. Раздосадованный мужчина пошел домой за инструментами, оставив ключи в автомобиле.

Спустя некоторое время мимо проходил тот самый 21-летний товарищ. Он увидел стоящий на обочине автомобиль «ВАЗ-2108» и своего племянника. Тут же у него возникла идея покататься.

Когда мужчина проезжал по селу на чужом автомобиле, хозяин в окно увидел свой автомобиль и выбежал на улицу. Так как из-за технической неисправности транспортное средство двигалось медленно, потерпевший догнал автомобиль сам. Ему не понравилось, что его приятель угнал его же машину – вот и заявил в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это до 5 лет тюрьмы.

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