В Воронежской области изменится расписание 15 электричек

2 Окт. 18:31 2018-10-02T18:31:07+03:00

А две и вовсе отменили

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С 4 по 10 октября из-за ремонта на Северо-Кавказской железной дороге сильно изменилось расписание пригородных поездов.

5 октября отменили электричку Воронеж-Курский – Курбатово», обычно отправляющуюся в путь в 17.40, а 6 и 7 октября – пригородный поезд Курбатово – Воронеж-Курский», который по расписанию прибывает на Курский вокзал в 18.40.

Кроме того, изменяется расписание нескольких электричек.

С 4 по 9 октября:

Поезд № 6305 «Россошь – Евдаково» будет отправляться в путь на 10 минут раньше обычного – в 20.18. Соответственно в Евдаково он придет не в 21.54, а в 21.44.

Электричка № 6397 «Евдаково – Лиски» поедет на 22 минуты позже обычного времени – в 19.05. В Лиски она тоже придет позже – в 19.59.

Поезд № 6312 «Лиски – Таловая» и вовсе задержится на 50 минут. Выедет он в 18.03, а прибудет на конечную станцию в 20.01.

С 5 по 10 октября:

Электричка № 6343 «Россошь – Лиски» и отправится в путь, и приедет на конечную станцию на две минуты позже обычного расписания – соответственно в 3.51 и 5.45.

Схожие изменения произойдут в графике поезда № 6399 «Сагуны – Лиски». Он и выедет, и прибудет на конечную на две минут позже (в 6.07 и 7.25)

Электричка № 6414 «Воронеж-1 – Лиски» отправится в путь на 11 минут позже обычного расписания – в 15.21, в 17.13 она приедет на конечную станцию.

Поезд № 6314 «Касторная-Новая – Воронеж-Курский» выедет из Нижнедевицка на 14 минут позже – в 17.14.

Электричка № 6421 «Лиски – Воронеж-1» отправится путь в 5.23 (на 13 минут позже обычного графика) и приедет в столицу Черноземья в 7.36.

4, 5, 8, 9, 10 октября:

Поезд № 6385 «Россошь – Лиски» выедет в 14.37 (на 13 минут позже), в приедет и вовсе в 17.16 (на 36 минут позже).

5, 6, 7, 9, 10 октября:

Электричка № 6407 «Лиски – Воронеж-1» выедет в 14.14 и прибудет на конечную в 16.27, что на 19 минут позже обычного графика.

6 и 7 октября:

Поезд № 6341 «Россошь – Лиски» отправится в путь в 13.32, что на 15 минут позже, а приедет на конечную в 16.00, что на две минуты раньше обычного расписания.

Электричка № 6342 сообщением Лиски – Россошь» выедет в 10.45 (на 39 минут раньше), а прибудет в Россошь в 13.03 (на 22 минуты раньше)

7 октября:

Поезд № 6647 «Воронеж-1 – Мичуринск-Уральский» отправится в путь в 12.25 (на 47 минут позже), а приедет на конечную станцию в 16.28 (на 1 час 20 минут позже).

Элекричка № 6656 «Мичуринск-Уральский – Воронеж-1» выедет по обычному расписанию, а вот в Отрожке будет в 20.50, а на главном вокзале столицы Черноземья в 21.03 (на 10 минут позже обычного), а на Придачу прибудет в 20.53.