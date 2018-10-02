Пропавшую 80-летнюю пенсионерку из липецкого села ищут и под Воронежем

2 Окт. 10:43 2018-10-02T10:43:47+03:00

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Волонтеры "Лиза Алерт" сообщили об исчезновении 80-летней Валентины Ермоловой, которая пропала в деревне Плещеево Хлевенского района в Липецкой области. С пятнцы, 28 сентября, о ней ничего не известно. В "Лиза Алерт" считают, что женщина может находиться и в Воронежской области.

Приметы пенсионерки: рост 150-155 сантиметров, телосложение худощавое, короткие седые волосы, голубые глаза. Была одета в коричневую курту, фиолетовый халат, черные гамаши, коричневые ботинки с серым отворотом и зеленый платок. Если вы могли видеть Валентину Ермолову, сообщите об этом волонтерам по номеру, указанному под фото, или позвоните в службу 112.