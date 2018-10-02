Вице-губернатор Юрий Агибалов все-таки уйдет из правительства Воронежской области после скандала

2 Окт. 08:43 2018-10-02T08:46:36+03:00

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Воронежский вице-губернатор Юрий Агибалов уйдет после всероссийского скандала, о котором вот уже несколько дней шумят федеральные и местные СМИ. Напомним, 15 сентября Агибалова уволили в связи с истечением срочка полномочий. Александр Гусев выплатил бывшему подчиненному золотой парашют, полагающийся по достижению пенсионного возраста, равный 23 окладам губернаторского зама. И все бы ничего, но через два дня Юрий Агибалов снова был принят на работу в той же должности, а пенсионную выплату при этом получил.

Александр Гусев заверяет, что все сделал по закону. Он объяснил журналистам логику своего поступка. И подтвердил возникавшие ранее предположения, что Юрий Агибалов после шумихи в СМИ работать в правительстве не будет.

Воронежская область так прославилась в последние дни, что Иван Ургант в своем вечернем шоу даже посвятил песню заму главы региона.