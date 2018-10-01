Воронежский «Буран» одержал волевую победу в дерби с «Тамбовом»

1 Окт. 21:41 2018-10-01T21:41:18+03:00

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Матч в Тамбове проходил в равной борьбе. Но до поры, до времени забрасывали шайбы только хозяева льда. На 11 минуте Евгений Виксна после паса из-за ворот Виталия Конькова не промахнулся – 0:1. Так хозяева четко реализовали большинство.

Удачным для «Тамбова» выдалось и начало второго периода. На 23 минуте Владислав Рыбаков забил очень похожий на шайбу Виксны гол – 0:2. Но едва игра перевалила за экватор, фортуна повернулась лицом к гостям. На 32 минуте вначале Иван Игумнов не сумел переиграть вратаря хозяев Игоря Давлетшина во время свидания один на один, но его партнер Константин Макаров довел-таки дело до конца – 1:2.

После этого хозяева несколько подсдулись. На 47 минуте Роман Николаев завершил сольный проход точным броском – 2:2. Потом «Буран» методично давил, но добился своего лишь в овертайме. Антон Злобин отдал пас из-за ворот Сергею Алексееву, и тот не промахнулся – 3:2.

«Буран» набрал девять очков. Пока «ураганные» занимают 18 место. Впереди выездная игра 3 октября с ХК «Саров». Эта команда пока обосновалась на 11 позиции в турнирной таблице. Если «Буран» победит, то по очкам «Саров» догонит. Игра начнется в 18.30.