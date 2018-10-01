В Воронежской области мужчина прикрыл труп друга вещами и шифером

1 Окт. 15:03 2018-10-01T15:10:08+03:00

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В селе Хохол Хохольского района Воронежской области 26 сентября обнаружили тело 36-летнего мужчины. По подозрению в убийстве задержали его 31-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в понедельник, 1 октября.

Выяснилось, что 22 сентября двое друзей выпивали в доме на улице Зеленой. В какой-то момент они поссорились. Тогда 31-летний житель Белгородской области взял нож и ударил старшего товарища ножом в шею и грудь. Убедившись, что собутыльник не дышит, мужчина вынес его тело во двор, прикрыв вещами и листом шифера. На задержании он признал свою вину.

В настоящее время мужчину заключили под стражу. Теперь ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.