В Воронежской области ВАЗ врезался в КамАЗ: двое погибли

1 Окт. 10:31 2018-10-01T10:31:22+03:00

Еще одна пассажирка находится в больнице в травмами

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За 30 сентября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 126 ДТП, большинство из них произошло в столице Черноземья - 91. В авариях пострадали 13 человек, четверо погибли.

В 17.20 часов на 125-м киломентре автодороги М-4 «Бобров-Таловая-Новохоперск» 55-летний водитель на ВАЗ-2112 врезался в стоящий на обочине КамАЗ с прицепом. В аварии 45-летняя пассажирка легковушки умерла на месте от полученных травм, вторую пассажирку легковушки, 20-летнюю девушку отправили в больницу, а водитель ВАЗа скончался в реанимации.