Под Воронежем с квадрокоптера сняли обиталище лебедей в пойме реки

30 Сент. 13:27 2018-09-30T13:34:09+03:00

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Воронежский заповедник снял с квадрокоптера лебедей-шипунов на одном из пойменных болот в глубине Усманского бора. Здесь у них располагается гнездо.

- Уже несколько лет птицы успешно откладывают яйца и выращивают потомство. Птенцы уже подросли, и скоро семья отправится в дальний путь - на зимовку, - рассказывают в пресс-службе заповедника. - За их жизнью регулярно наблюдают сотрудники заповедника. В труднодоступных местах ученым помогает современная техника. К слову, впервые обнаружить гнездование лебедей в заболоченной пойме реки Ивницы удалось директору заповедника Роману Холоду в 2016 году с гироплана Calidus. Теперь при облете заповедной территории пилот автожира регулярно "навещает" редких птиц.