Хоперский заповедник выставляет на конкурс лучшие фото зверей и просит воронежцев голосовать

30 Сент. 11:20 2018-09-30T16:13:03+03:00

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Хоперский заповедник будет участвовать во всероссийском конкурсе "Фотоловушка", куда со всей России присылают фото, сделанные на установленные в заповедных лесах камеры. Мимо проходят животные: иногда они в упор не замечают, что их снимают, а иногда интересуются объективами, пробуя их на вкус и на запах, пытливо заглядывая в кадр. Бывает, что таким образом получаются уникальные сники и видео. Среди представленных на конкурс работ путем открытого голосования выберут победителя. Голосование стартует 1 октября на этом сайте, и жителей Воронежской области просят поддержать обитателей прихоперья.

Сотрудники заповедника сделали при помощи фотоловушек десять удачных кадров и 22 записи с начала года. На них лоси, косули, олени, барсуки и енотовидные собаки. Звери трапезничали перед камерами, "приводили показать" своих малышей, затевали друг с другом разные игры. Все это можно будет увидеть после старта голосования, 1 октября.