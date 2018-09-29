Воронежцы на вторичном рынке чаще всего интересуются машинами старше 7 лет

29 Сент. 16:29 2018-09-29T16:31:29+03:00

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Эксперты Авито проанализировали рынок автомобилей в Воронеже за III квартал 2018 года. Оказалось, что средняя стоимость машины в нашем городе за год выросла на 5% и составила 457 тысяч рублей.

На лидера российского авторынка «АвтоВАЗ» пришлось 24% всех объявлений и около 28% спроса. В целом стоимость отечественных автомобилей в городе составила 157 000 рублей. Это значительно дешевле, чем машины других популярных производителей.

- Второе место заняли автомобили Volkswagen со средней ценой 551 000 рублей, третье – Ford – 399 000 рублей, четвертое – Toyota – 732 000 рублей, а пятое – Hyundai – 583 000 рублей, - комментируют эксперты.

В Воронеже на покупатели больше всего интересовались машинами старше 7 лет: на них пришлось 71% всех запросов при средней цене 289 000 рублей. Около 15% горожан искали машины шести-семи лет при средней цене 586 000 рублей, еще 7% запросов – возрастом четыре-пять лет по цене 757 000 рублей, а 7% на – машины до трех лет по цене 966 000 рублей.