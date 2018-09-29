2018-09-29T16:31:29+03:00
Общество

Воронежцы на вторичном рынке чаще всего интересуются машинами старше 7 лет

Среди производителей наибольший интерес проявляют к «АвтоВАЗу»
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Воронежцы все чащи ищут автомобили с пробегомВоронежцы все чащи ищут автомобили с пробегомФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Эксперты Авито проанализировали рынок автомобилей в Воронеже за III квартал 2018 года. Оказалось, что средняя стоимость машины в нашем городе за год выросла на 5% и составила 457 тысяч рублей.

На лидера российского авторынка «АвтоВАЗ» пришлось 24% всех объявлений и около 28% спроса. В целом стоимость отечественных автомобилей в городе составила 157 000 рублей. Это значительно дешевле, чем машины других популярных производителей.

- Второе место заняли автомобили Volkswagen со средней ценой 551 000 рублей, третье – Ford – 399 000 рублей, четвертое – Toyota – 732 000 рублей, а пятое – Hyundai – 583 000 рублей, - комментируют эксперты.

В Воронеже на покупатели больше всего интересовались машинами старше 7 лет: на них пришлось 71% всех запросов при средней цене 289 000 рублей. Около 15% горожан искали машины шести-семи лет при средней цене 586 000 рублей, еще 7% запросов – возрастом четыре-пять лет по цене 757 000 рублей, а 7% на – машины до трех лет по цене 966 000 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бухгалтер простой воронежской школы начислила себе зарплату в 500 тысяч рублей
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя