В сгоревших сараях в Воронеже нашли тело мужчины

29 Сент. 13:55 2018-09-29T13:56:42+03:00

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19 сентября в 01:03 в дежурную часть регионального ГУ МЧС России позвонили воронежцы. Очевидцы сообщили, что на улице Обручева начался пожар - загорелись надворные постройки. Четыре пожарные машины тут же выехали на место ЧП. 16 спасателей боролись с огнем. В итоге пожар был ликвидирован 01:32.

К сожалению, не обошлось без жертв. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, было обнаружено тело мужчины. Его личность сейчас устанавливается. Как и выясняется точная причина его смерти. А вот предварительная версия возникновения пожара уже есть - возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем.