2018-09-29T10:04:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области столкнулись три легковушки и «КамАЗ»

Четыре человека госпитализировали
Олег ИВАНОВ
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Все пострадавшие доставлены в медучреждениеВсе пострадавшие доставлены в медучреждениеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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29 сентября примерно в 20:40 в Аннинском районе столкнулись автомобили «ВАЗ-2121» и «Хендай Солярис», «Мерсед-Бенц» и «КамАЗ». Все произошло на 367 км автодороги «Курск-Саратов».

31-летний водитель отечественной легковушки, житель Новохоперского района и водитель автомобиля «Хендай Солярис» 46-летний житель Воронежской области одновременно пошли на обгон. Хотя по правилам второй водитель должен был дождаться пока маневр закончит первый.

К сожалению, оба водителя не рассчитали свои возможности и влетели во встречный автомобиль «Мерсед-Бенц», за рулем которого был 60-летний житель Ленинградской области. После чего автомобиль «Хендай-Солярис» самопроизвольно отшвырнуло на движущийся в попутном направлении «КамАЗ». Грузовиком управляр 36-летний житель Воронежской области.

- В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля «ВАЗ-2121» и три его пассажира - 30-летняя женщина и двое детей, в возрасте 7 и 5 лет. Все пострадавшие доставлены в медучреждение. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

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