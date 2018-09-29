Воронежцы рассказали, считают ли они честными прошедшие выборы губернатора

29 Сент. 09:41 2018-09-29T09:42:08+03:00

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В соцсетях появились первые результаты сентябрьских исследований специалистов института общественного мнения «Квалитас». Сразу после голосования за главу региона социологи решили спросить у горожан старше 18 лет: «Какими были прошедшие 9 сентября 2018 года выборы губернатора Воронежской области?»

Исследование проводилось с 10 по 20 сентября. В выборку попало 603 человека. Так каков же результат?

Скажем сразу, что 11% воронежцев затруднились ответить. Быть может, потому что не были на выборах? Вообще избирательные участки как принято говорить областного центра посетило всего лишь – 20,74%. Тем не менее, 67% горожан утверждают, что в целом все было честно и законно. Но нашлось немало и тех - 22% - кто бескомпромиссно считает, что голосование было «грязным», то есть не вполне законным.

Подобный опрос проводился и в 2014 году: тогда в Воронежской области на выборах губернатора победил Алексей Гордеев. Так вот четыре года назад лишь 6% воронежцев не нашли, что ответить на закон о честности выборов. 8% считали, что было что-то незаконное. А вот все остальные (86%) были уверены, что все прошло хорошо.