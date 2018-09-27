2018-09-27T07:45:52+03:00
Общество

Автомобилиста шокировало новое правило на заправках в Воронеже

Мужчине отказались наливать полный бак
Юлия ДИДЕНКО
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Комментарии: comments26
..Фото: "КП" Архив
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Автолюбитель, побывавший в Воронеже проездом, был шокирован новым правилом на одной из заправок. Дело в том, что водителю отказались наливать полный бак, объяснив это тем, что теперь по правилам они заправляют только на конкретное число литров.

- Если получатся излишки, разницу оплаты вернут. Кассир подтвердила эту информацию. До этого проехал от Брянска до Анапы, нигде такого не встречал. Подскажите, с чем связаны такие нововведения и сталкивался ещё кто-нибудь с такими правилами в других городах? - написал мужчина на портале «Picabu».

В комментариях другие водители рассказали, что на других заправках в разных областях происходит то же самое.

- Почти везде так. Особенно по безналу. Я так подозреваю, что они опасаются того, что денег на карточке не окажется и головняков будет больше чем хотелось бы. Один раз мне дали полный бак заправить при отсутствии заправщика под залог документов, - написал автолюбитель.

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