«Веник ставить метелкой вверх, елку у дома не сажать, под торговой палаткой не ходить»: в какие приметы мы верим

Здесь палатки собраны - значит, проходить можно смело. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Под Рождество вспоминаются рассказы о чудесах и гаданиях. Мне же хочется поговорить о суевериях. С необычными приметами я столкнулась в Воронежской области. Город Острогожск – юг России. Раннее зимнее утро, не затихающий даже в морозы базар. Пронзительное голубое небо, зимой под южным солнцем начинает барабанить по крышам киосков капель. Иду себе, созерцаю. И словно выстрел в спину голос:

- Стоять! Куда идешь?! Не видишь, человек палатку собирает?

При виде моего изумления и нездешнего вида торговец рынка сменяет гнев на милость и объясняет:

- У нас каждый ребенок знает, что нельзя проходить под торговой палаткой, пока она не собрана. У продавца никакой выручки не будет!

Спрашиваю: «Что мне делать? Я же уже прошла?» Попросил вернуться. Исполнила, иду дальше. Купила сушеных трав: чабрец, душица, мята, а заодно мед.

Выхожу с рынка, хочу перейти дорогу, но меня буквально сбивает с ног молодая, современно одетая женщина. Не извинившись, как сквозь тень, удаляется. Потом аналогичный случай, третий. Пугаюсь, вспоминаю фильмы про призраков. Решаю зайти к друзьям, которые работают в Острогожском музее им. Крамского. Кстати, мало кто знает, что великий художник родился в этом городке и жил там до 16 лет, сохранился и его маленький домик – мазанка с камышовой крышей. В музее меня напоили чаем, постепенно отпустило, поделилась впечатлениями от города, упомянув, что пешеходы мне попадались странные: при виде меня бегут наперерез.

- Ничего странного. Запомни, у нас каждый ребенок знает: когда тебе кто-то перед носом перешел дорогу – это плохая примета. Все дела сорвутся! Не позволяй и сама не делай.

Легко сказать. Будучи вооруженной этими знаниями, выхожу на улицу и понимаю, что легкая прогулка превратилась в сцены из фильма о Джеймсе Бонде. Мимо идет старушка, оцениваю ситуацию: она мне перейдет дорогу или я? Если я – ей не повезет, она – мне. Смотрю, старушка тоже озабочена тем же, но у нее априори меньше шансов, а потому получается, что я ее опередила. Вслед еще долго раздавалось: «Бесстыжая!»

А теперь переместимся севернее на 800 километров во Владимирскую область, в Собинский район. Знакомая посадила в деревне у дома елочку, чтобы наряжать ее на Новый год: она борец за экологию. Тут же прибежала соседка: «Елка у дома – это к покойнику!» При таких словах от праздничного настроения у матери троих детей не осталось и следа.

Вот уже и моя соседка идет ко мне в гости. А я веником пол подметаю. Тут же последовал совет: «Ты зачем метешь к выходу? Это ты счастье вон гонишь!» С тех пор мусор гребу от выхода, странно, неудобно, но в голове засело крепко. Также здесь принято ставить веник вверх метелкой у входа, чтобы деньги водились. Смотрится смешно, словно в доме живет Баба Яга, которая только что прилетела на метле с работы.

«Свежачком» поделилась подруга. Чем больше потратишь денег на себя перед Новым годом, тем больше придет денег в наступающем. А вот в это как раз очень хочется верить!