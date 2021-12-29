Как во время новогодних праздников будут работать воронежские поликлиники, почта и коммунальщики

Наша подборка поможет разобраться, как работают важнейшие службы в праздничные дни. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Подходит к завершению еще один пандемийный год. Мы желаем всем воронежцам встретить 2022-й и провести его начало в крепком здравии и прекрасном настроении. А если вдруг что-то пойдет не по плану, наша традиционная подборка вас выручит.

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Во время новогодних праздников - с 31 декабря по 9 января - медицинские организации Воронежской области будут работать без выходных. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Режим поликлиник: 31 декабря, 2, 3, 5, 8 января - рабочие дни; 1, 4, 6, 7, 9 января - по графику субботнего дня (с ним можно ознакомиться в самом медучреждении или на сайте организации).

В таком же режиме будут работать телефоны «горячих линий» по коронавирусу, вызов врача на дом, пункты вакцинации и выдача лекарств от ковида для лечения на дому.

Кроме того, с 31 декабря по 9 января с 8:00 до 22:00 воронежцы с острой болью могут обратиться в кабинеты неотложной помощи при поликлиниках.

Стационары города и области, травмпункты и службы скорой помощи продолжат круглосуточную работу. Номер скорой – «03», с мобильного – «103». Также можно позвонить по единому телефону службы спасения «112».

Неотложную стоматологическую помощь взрослые жители Воронежа смогут получить круглосуточно в стоматологической поликлинике №4 (тел. 278-22-04), дети – в детской стоматполиклинике №2 (тел. 246-41-84).

Областное патологоанатомическое бюро будет работать:

31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – в обычном режиме,

1, 7 и 9 числа – по графику субботы.

Областное бюро судебно-медицинской экспертизы:

31 декабря, 2, 4, 6, 8 января – в обычном режиме,

1, 3, 5, 7, 9 числа – нерабочие дни.

Дополнительную информацию можно получить у оперативного дежурного департамента здравоохранения. Консультативную помощь будут оказывать в круглосуточном режиме с 31 декабря по 9 января по телефонам: 257-97-75, 257-97-94.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

Для жителей Воронежа и области работает единый телефон вызова экстренных служб «112». На этот номер следует звонить при любой угрозе жизни или здоровью. По нему можно вызвать пожарных, спасателей, медиков, полицию, сотрудников газовой службы. Звонок на номер «112» бесплатный, его можно набрать вне зоны приема вашей сети, без денег на счету и даже без сим-карты в телефоне.

Единый телефон не заменяет существующие номера служб экстренного реагирования. Также можно звонить 01 - пожарные и спасатели, 02 - полиция, 03 - скорая помощь, 04 - аварийная газовая служба со стационарного телефона и 101, 102, 103 и 104 – с мобильного.

Кроме того, в ГУ МЧС по Воронежской области работает телефон доверия: 8 (473) 277-99-00.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

«Воронежэнерго»: сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра – 8-800-220-0-220.

«РВК – Воронеж» - сообщить об аварии на водопроводе или канализации, а также задать вопросы специалистам можно по круглосуточному телефону - +7(473) 206-77-06.

Воронежский филиал ПАО «Квадра»: телефоны горячей линии по вопросам теплоснабжения и ГВС - +7(473) 269-57-57, дежурный диспетчер - +7(473) 255-58-61.

МФЦ

С 31 декабря по 9 января во всех филиалах МФЦ - выходные дни. Однако сектор пользовательского сопровождения в СМАРТ-МФЦ Воронежа №1 (ул. Пушкинская, д.8) откроется 9 числа. Здесь с 8 до 20 часов можно подать заявления на услуги, доступные для получения в электронном виде. С 10 января все отделения МФЦ начнут функционировать в обычном режиме. График работы любого филиала можно уточнить на сайте mydocuments36.ru и в центре телефонного обслуживания +7(473)226-99-99.

ПОЧТА

Последний день уходящего года, 31 декабря, отделения почты будут принимать клиентов по графику воскресенья. 1 января с 10.00 начнут работать только круглосуточные офисы. Для всех остальных 1, 2 и 7 января - выходных. То есть в эти дни почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда России. В остальные праздничные дни – 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января – все почтовые отделения будут принимать посетителей по обычному графику.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru.

ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Общественный транспорт Воронежа в новогодние праздники будет работать в режиме выходного дня. Из-за снижения пассажиропотока, размытия границ час-пика количество машин на некоторых маршрутках может уменьшаться. Вместе с тем, как отметили в мэрии, управление транспорта ведет мониторинг в новогодний период и корректирует ситуацию.

ВОКЗАЛЫ

Путешествующие знают, что Новый год - не повод отменять автобусы и поезда. Так, Центральный автовокзал Воронежа будет работать в предпраздничные и праздничные дни, однако расписание конкретного маршрута стоит уточнять в справочной - 246-04-15. Информацию по расписанию поездов можно получить в единой справочной службе по номеру 8-800-775-00-00.

ЗАГС

Специализированный отдел ЗАГС по регистрации смерти (Воронеж, Ленинский проспект, 154) будет работать 30 декабря, 2, 5, 8 января. 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9 января – выходные дни. Прием в обычном режиме начнется с 10 числа.

Территориальные отделы ЗАГС Воронежа примут посетителей 28 и 29 декабря. С 31 декабря по 10 января – выходные дни. Филиалы в районах области будут только регистрировать смерти 30 декабря, 2, 5 и 8 января. 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 января – выходные. Обычный прием начнется с 11 числа.

- отдел ЗАГС Железнодорожного района г. Воронежа, 212-64-18;

- отдел ЗАГС Коминтерновского района г. Воронежа, 212-64-19;

- отдел ЗАГС Левобережного района г. Воронежа, 212-64-14;

- отдел ЗАГС Центрального и Ленинского районов г. Воронежа, 212-64-17;

- отдел ЗАГС Советского района г. Воронежа, 212-64-15;

- специализированный отдел ЗАГС г. Воронежа (по регистрации смерти), 223-29-03.

ГЛАВНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Площадь Ленина в Воронеже будет открыта 31 числа с 10:00, а в 18:00 здесь начнется праздничная программа. График работы площади выходные дни: в ночь с 31-го декабря на 1 января до 03:00; с 1 января по 7 число с 10:00 до 22:00.

Проход на каток, который откроется раньше, посещение «Сказочного домика» (кафе, прокат) будут осуществляться через отдельные входы, оборудованные двумя рамками металлодетекторов. От посетителей потребуют QR-код, если они захотят воспользоваться услугами кафе не на вынос. При входе на оставшуюся часть территории площади проверка кодов и измерение температуры тела проводиться не будут. А соблюдение масочного режима будет контролироваться лишь при температуре воздуха выше ноля градусов.