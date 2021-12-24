В Воронеже бывшего адвоката, получившего за «крышевание» проституток 44 миллиона рублей, отправили в колонию строгого режима

Алексей Климов спокойно "крышевал" проституток, пока не решил стать депутатом. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Подошел к концу тянувшийся больше шести лет судебный процесс по самому громкому делу о сутенерстве в Воронежской области. Адвоката и кандидата в депутаты Алексея Климова, а также восьмерых его сообщников, задержали в 2015 году. Их обвиняли в получении преступного дохода с торговли интимными услугами попавшими в их сети женщин в размере 44 миллионов рублей.

По версии следствия, которую в нынешнем судебном заседании признали доказанной, в конце 2007 года адвокат Алексей Климов, бывший сотрудник СОБРа, ставший адвокатом, и его экс-сослуживцы создали банду, занимавшуюся «крышеванием» по крайней мере 30 проституток. Причем далеко не все женщины занимались развратом добровольно, часть из них перед этим избивали и запугивали. Жрицы любви предлагали свои услуги в банях, гостиницах и квартирах, а некоторые и на трассах. А Климов и его подельники покупали на деньги, полученные от их «крышевания», недвижимость – квартиры и офисы.

Любопытно, что преступным бизнесом Климова со товарищи никто из спецслужб публично не интересовался, пока он в 2015 году решил не податься в политику. Став кандидатом в депутаты Воронежской городской Думы, адвокат вскоре «заработал» и уголовное дело. Его и бывших сослуживцев обвинили по трем статьям УК: участие в преступном сообществе, организация занятия проституцией с применением насилия и в отмывании денег в особо крупном размере.

Климова приговорили к 13,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 800 тысяч рублей. При этом, учитывая, что за время судебного процесса он то оказывался в СИЗО, то уходил под домашний арест (а все это зачитывается в срок), на самом деле экс-адвокат отсидит, видимо, чуть больше семи лет. При этом после освобождения Климов год будет проводить в режиме ограничения свободы. Восемь его подельников получили от двух до семи лет тюрьмы в зависимости от степени участия в грязных делах банды, а также штрафы от 50 до 300 тысяч рублей.

Учитывая недавнее адвокатское прошлое Климова, скорее всего, приговор будут обжаловать.