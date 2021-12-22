Юрий Чурсин в Воронеже: "Обожаю играть женские роли!"

Юрий Чурсин в Воронеже Фото: Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже со спектаклем "Эмигранты" побывал актер Юрий Чурсин. Получивший признание после «Хироманта» и «Изображая жертву» актер добавил себе популярности после участия в телесаге про майора Черкасова («Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал», «Операция «Сатана», «Формула мести») и «Содержанках». «Комсомолка» расспросила артиста о любимых ролях и как он выживал в коронакризис.

Я НЕ ФАНАТ ЮРИЯ ЧУРСИНА, ЛЮБЛЮ ТОМА ХАРДИ И ХОАКИНА ФЕНИКСА

- На днях закончилась очередная часть сериала про майора Черкасова, в ранних сезонах которого вы играли. Следите за этим сериалом, скучаете ли по роли Стаса Шелеста?

- Ну, конечно, все роли любимые. Есть вещи, которые, конечно, остаются с тобой. Это был большой период в жизни. Оригинальную историю всегда интересно посмотреть - как дальше развиваются события. Когда успеваю, смотрю. Сейчас не очень много времени.

- Когда ваш герой умер, вам было жалко или вы вздохнули с облегчением?

- Роль, мне кажется, удалась во многом и место свое заняла. Но когда что-то уходит, всегда что-то придет.

- Из последних какая роль нравится?

- Многое из того, что было последним, не видел. Все так интересно. Вот сейчас прошла премьера фильма «Краш» - однокадровый фильм, час сорок без монтажных склеек, сняли братья Пресняковы. Интересно посмотреть, что из этого вышло.

- Когда смотрите фильмы с собой, вы себе нравитесь?

- Не с первых кадров, иногда приходится привыкать, а когда втягиваешься - ну да, нравится. Попадаются картины, в которых я снимался много лет назад, и даже пару раз были моменты, что было спокойно за свою работу. Например, «Из пламя и света» - про Лермонтова.

- Помните самые первые работы? Смотрите «Простые истины», «Изображая жертву»…

- «Изображая жертву» иногда попадается сам по себе, но нет, не смотрю. Я не очень фанат Юрия Чурсина, у меня есть артисты полюбимее - Том Харди, Хоакин Феникс, все, что делает Дэниэл Дэй-Льюис, - это просто какие-то шедевры. Смотришь на то, как у людей получается, и каким-то вещам учишься. Я фильмы смотрю, чтобы чему-то поучиться.

- «Простые истины» стал стартовой площадкой для многих артистов, которые сейчас очень популярны - Арнтгольц, Козловский. Для вас он стал отправной точкой?

- Нет. Считаю своей отправной точкой в кино сериалы «Неудача Пуаро» Сергея Урсуляка» и «Трое против всех» Рауфа Кубаева. Первый для меня стал обучением работе с профессионалами - Райкиным, Маковецким, Лазаревым, Степанченко, Немоляевой. А вторая картина была полигоном. Смотреть ее по актерски сложно. Кубаев дал возможность учиться, это было место, где можно было ошибаться, что-то находить, искать свой ракурс, свою органику. Потому что в театральных институтах этому не учат. Отсутствует киношкола. Такой пробел. Если бы не Кубаев, у меня бы была большая профессиональная дыра. Снимаешь дубль, понимаешь, что это плохо, когда видишь, что он пошел в эфир, понимаешь всю ответственность. Что это не просто баловство, а профессия. Из-за которой тебе реально могут в «дыню» дать в метро - за то, что ты плохо сыграл. С этих картин все началось, потом уже на этих двух столпах стало выстраиваться все остальное.

Юрий Чурсин в Воронеже Фото: Ярослав ИВАНОВ

МНЕ ОЧЕНЬ НРАВЯТСЯ ЖЕНСКИЕ ЭНЕРГИИ

- В вашей копилке есть несколько женских ролей («Кинастон» , «Примадонны»). Вам нравится играть женщин?

- Очень. Потому что я очень люблю женщин. Как существ. Эта великая богиня Лакшми, женская праматерь - я ей восхищен. Так круто, что Господь создал часть этого мира. Мне очень нравятся эти энергии. Я убежден, что в человеке есть амбивалентность, то есть в сознании и ощущении есть женские и мужские энергии, я люблю в себе женскую энергию и ей играю.

- Ну а такие чисто внешние, неудобные, атрибуты - каблуки, юбки.

- Девочкам очень повезло. Зайдите в любой супермаркет, на любой рынок - от самых трущоб до Дубайских супермаркетов. Чего больше? Женского! Все эти помады, туши - можно просто сойти с ума. Кроме того, девочки имеют право заигрывать с мужскими образами, они в этом обаятельны, в отличие от мальчиков. У мальчиков, которые кайалом пользуются, все равно это немножко брутально выходит. Ты думаешь, что это пустынный кочевник, который защищает свои глаза от солнца. А девочки, одевающиеся в мужские костюмы как Коко Шанель, - да супер секси просто. Так вам повезло. Мне кажется, что все, кто родились парнями, на отдыхе находятся. Это души, уехавшие в отпуск. Типа: в этом воплощении мы отдыхаем.

- Вы себя комфортно чувствуете в женском образе?

- Конечно. Я же играю. Мне просто очень нравится играть. Хлебом не корми, дай поиграть. Хоть собаку, хоть бутылку, мне все равно. А уж девочку тем более. Особенно когда сознание отпускает и включается образ. Это вообще большая подсадка в актерской практике, когда образ начинает тебя вести, начинает уже самостоятельно существовать, появляются свои реакции, бывают очень забавные.

- В очень популярном спектакле «Кинастон» вы заменили Максима Матвеева. Не переживали, что будут сравнивать?

- Я с первого дня после выпуска из института пять лет играл в Вахтанговском театре вводы. За это время у меня было всего две премьеры. Не припомню, чтобы меня особо с кем-то сравнивали.

- Бывают случаи, когда актеры начинают играть уже и в обычной жизни. С вами такого не случалось?

- Я играю только на сцене. Для меня самый ценный комплимент, когда люди, с которыми я знакомлюсь, говорят, что я совсем не похож на артиста. Значит, я на правильном пути. Значит, я не играю в жизни. Мне лень, да и не любитель я этого. В жизни столько интересной информации для поглощения, а не для выдачи. Мне нравится в жизни быть губкой и приемником, все впитывать. Когда ты на сцене, ты – источник, ты канал, через который проходит, ты - транслятор. А в жизни я люблю наоборот.

МНЕ КАЖЕТСЯ, ДЕНЬГИ ПРИХОДЯТ ПО КАРМЕ

- Как вы пережили самый сложный период коронавируса?

- Научился многому, пока дома сидел, – освоил монтажные программы, писал сценарии. Все это осталось в том коронавирусном году. Приобрел навыки. Счастливо провел время.

- Скучали по гастролям, по зрителям?

- По гастролям я вообще не скучал. Только по сцене. Я не скучаю по театральной жизни, по всей этой театральной суматохе. Если бы было такое безвоздушное пространство, где можно было бы просто играть, не репетировать и никуда не приходить. Как в портал входишь, и раз – на сцене. Я люблю просто находиться на сцене. Конечно, есть выступления на публику, а есть репетиции, труд, и он необходим. Вообще есть два сорта артистов, одни любят репетировать, другие - играть. Я отношусь ко второму типу.

- В период коронавируса не было депрессии? Многие актеры жаловались на безденежье.

- Меня поддерживала семья. А по поводу материальной части у меня сложилось мнение, что деньги – это по карме. Это дается свыше – надо в прошлой жизни хорошо себя вести, зарабатывать кармические плюсы, чтобы ты появился на свет, не думая о деньгах. Огромное количество примеров, когда людям деньги просто сыплются с неба, они идут и подбирают буквально с земли, потому что они под ногами. Потому что у них такая карма. В общем, мне есть чем заняться в этой жизни.

- Вы суеверны, как многие актеры? Верите в приметы, астрологию, хиромантию?

- В совсем уж глупые приметы нет. А астрология – тонкая наука о вибрациях и очень материальная. Там от мистики ничего нет - если ей заниматься, а не гороскопы в конце журналов читать, я отношусь к этому как к науке. В остальном я вижу причинно-следственные связи. И понимаю, что за чем идет. Не надо говорить, что у тебя все получилось, когда ты еще не сделал. Тогда уходит энергия. Я материалист как те физики и математики, которые приходят к Богу в тот момент, когда пытаясь разобраться в материи, доходят до какого-то предела, за которым есть что-то нами не осознаваемое.

- Часто думают, что вы внук или племянник известной актрисы Людмилы Чурсиной?

- Часто. Как и со многими актерами, у которых известные фамилии. Как Евгений Миронов, например. Но то, что я стал популярен, благодаря своей именитой бабушке, - нет. Я давно в профессии.

- В одном из интервью вы упомянули, что ваша цель сотня фильмов в год. Вы к ней приблизились?

- Нет такой цели. Я всему рад. Зачем себя ограничивать? Случился 200-й фильм и что? Все кончилось?

ХОЧУ ОБРЕСТИ СЕБЯ В ЛУЧШЕМ СОСТОЯНИИ

- Вы говорите, что девочкам повезло – сколько всего есть для нас в магазинах. А вы сами любите ходить по магазинам, шопиться?

- Ну какие сейчас магазины – в 21-м веке живем, все онлайн. Нет, я практически этим не занимаюсь.

- Скоро же Новый год, как вы подарки выбираете?

- Ну как-то покупаю. Что-то уже куплено.

- Что пожелаете себе в новом году?

- Обрести себя самого в лучшем состоянии. В этом году особенно.