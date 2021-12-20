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Общество20 декабря 2021 14:44

30 лет с распада СССР: как президент «Боинга» в начале 90-х напророчил развал воронежской промышленности

С сельским хозяйством у нас сейчас дела наладились, а вот многих заводов мы лишились безвозвратно
Юрий КОЗЛОВ
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В 90-е годы промышленность в Воронежской области резко упала, сейчас потихоньку начинает возождаться.

В 90-е годы промышленность в Воронежской области резко упала, сейчас потихоньку начинает возождаться.

Фото: с сайта Воронежской областной Думы.

26 декабря 1991 года прекратил свое существование СССР. 30 лет, прошедших с этой даты, - хороший повод осмыслить, как с тех пор изменилась экономика Воронежской области. И в широком смысле - наша жизнь. О том, что с тех пор потеряли и что приобрели, мы поговорили с доцентом ВГУ, преподавателем географического факультета Анатолием Крупко, специалистом в области экономической географии, а также с бывшим губернатором Владимиром Кулаковым.

ПРИХОДА РЫНКА НЕ ВЫДЕРЖАЛИ

- Если вернуться к 1991 году, почему многие наши производства оказались неконкурентоспособными в условиях так называемой рыночной экономики?

- 90-е годы 20-го века были очень тяжелыми для промышленности Воронежской области, особенно для машиностроения. Негативную роль сыграло падение спроса на изделия машиностроительного комплекса, который поставлял свою продукцию не только внутри России, но и в другие республики бывшего Советского Союза. В регионе промышленность к началу 90-х годов находилась, как и вся страна, на более низком технологическом уровне развития. Высокотехнологичных автоматизированных производств было мало. Но самое главное - сама продукция машиностроения по мировым меркам была недостаточно высококачественной. Когда открыли границы, многие предприятия не выдержали конкуренции, а другие, наверное, и могли бы, да помешала приватизация – поспешная, непродуманная и неправильная. Резкое уменьшение оборонного заказа повлекло за собой сокращение объема военного производства (а ВПК тогда составлял примерно 3/4 объема промышленности Воронежа).

Другая крупнейшая отрасль – бытовая электроника разрушилась очень быстро. Если в советское время за счет дороговизны эта продукция была рентабельной (к примеру, те же тогда еще актуальные видеомагнитофоны на черном рынке стоили чуть ли не как автомобили), то уже в первой половине 90-х годов производство радиоприемников уменьшилось с 839 тысяч до 7 тыс. штук, цветных телевизоров с 314 тыс. до 27 тыс. ед., стиральных машин – с 60 тыс. до 25 тыс. шт., а в начале 2000-х гг. полностью исчезло. Также, как производство видеомагнитофонов и другой бытовой техники.

90-е годы стали началом конца таких воронежских производств, как завод имени Калинина, ВЭСК, ВЗСАК и «Упмаш». НПО «Энергия» это лихое время пережило вроде бы относительно нормально, а в 2000-е ее специально обанкротили. Практика искусственного доведения предприятия до несостоятельности либо для рейдерского захвата, либо просто ради получения выгодного участка земли - тоже одна из причин закрытия заводов. Была и еще одна. Многие советские руководители, надо сказать отличные хозяйственники, великолепно знающие производство, не смогли приспособиться к рынку, где нужно уметь продавать продукцию. Конечно, сказались и российские реалии, где банки и торговля диктуют свои условия, далеко не самые выгодные для основного реального сектора экономики. Поэтому предприятия большей частью перешли в руки либо богатых крупных столичных компаний, либо их приобрели иностранцы, как, например, шинный завод. Кстати, хозяйствуют там неплохо – производство, в частности, стало более эффективным и экологически чистым.

Шинным заводом сейчас управляют иностранцы, впрочем, весьма неплохо. Фото sibur.ru.

Шинным заводом сейчас управляют иностранцы, впрочем, весьма неплохо. Фото sibur.ru.

Фото: другой источник.

- А как обстояло дело с сельским хозяйством?

- Многое зависело, когда рухнула советская система, от личностей руководителей района. К примеру, Виктор Шевцов смог сохранить в Лискинском районе почти всю советскую инфраструктуру, колхозы и совхозы, которые у других попросту исчезли. Чуть похуже ситуация была в Аннинском, где руководит до сих пор Василий Авдеев. Впрочем, и изначально позиция у этих крупных районов была более выигрышная, там было солидное промышленное производство в отличие от некоторых чисто аграрных. С другой стороны, есть у нас районы явно депрессивные – к примеру, Петропавловский, Репьевский, Нижнедевицкий, где предприятий промышленности единицы. Правда они и в советское время отставали. Впрочем, надо отметить, что за последние два десятка лет по уровню производства в районах гигантский в 90-е годы разрыв аутсайдеров от передовиков все же удалось значительно сократить.

«ПОЖИНАЕМ ПЛОДЫ 90-Х, КОГДА ПОРОЙ НА ЗАВОДАХ НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО ТРЕЗВОГО РАБОЧЕГО»

- Для устойчивого развития региона нужны квалифицированные специалисты. Как изменился людской потенциал Воронежской области с момента распада СССР?

- Есть официальная статистика. В 1991 году в нашей области жили 2 миллиона 469 тысяч человек, а на конец 2020-го население уменьшилось до 2305 тысяч человек. Вроде разница не такая уж большая – всего 164 тысячи. Но еще более катастрофического падения удалось избежать только благодаря приросту мигрантов. Причем они приезжают, в основном, в Воронеж и близкие к областному центру районы – Рамонский, Новоусманский, Семилукский. А в более отдаленных остается все меньше жителей. Увы, население стареет, доля женщин 20-29 лет (то есть, самого благоприятного возраста для рождения детей) за последние 30 лет сильно упала. Представительниц прекрасного пола 20-24 года на начало 2021 г. было 49 704 чел., причем почти половина их была в Воронеже (студентки), Женщин от 24 до 29 лет было 68 836, 30-34 года – 97 024, 35-39 лет - 93 046. Особенно плохая ситуация в селах, где пенсионерок во многих районах больше, чем женщин в трудоспособном возрасте (это катастрофа не только демографическая, но и социальная). Например, в Репьевском районе пенсионерок на начало 2021 г. было 5623, трудоспособных женщин - 3593 чел., девочек до 18 лет – 1126. То есть бабушек оказалось больше, чем представительниц прекрасного пола всех других возрастов вместе взятых.

Доля детей в Воронежской области сократилась с 22,3% в 1990 г. до 16% в 2021 г., пенсионеров, наоборот, возросла - с 24,9% до 29,3% в 2018 г. (это последний год старого пенсионного возраста). Несмотря на все меры поддержки, в частности, материнский капитал, что значительно повысило рождаемость. Без него, по подсчетам специалистов, доля детей была бы и вовсе 12-13% всего населения. А всего их было бы менее 300 тысяч вместо реальных 368,3 тыс. на начало 2021 г. Многодетных родителей, даже семей с двумя-тремя детьми, у нас сейчас сравнительно немного. Воронежская область находится на 71 месте в России по рождаемости (примерно такой же уровень у большинства регионов ЦФО). Очевидно, что во многом мы пожинаем горькие плоды 90-х годов, когда почти перестали рожать. Сейчас именно дети тех времен стали молодыми людьми.

В постсоветское время большой проблемой стало пьянство, даже на производстве. На некоторых заводах порой к вечеру не было ни одного трезвого человека. Была разрушена система подготовки профессиональных рабочих. Из-за того, что престиж труда на заводе в те годы резко упал, и по сей день трудно найти квалифицированных специалистов. Был случай, когда на механическом заводе умер опытный рабочий, так этот сложнейший станок не работал, другого, кто мог справляться с такой техникой, не нашлось. Сейчас положение дел меняется. Новая техника позволяет обходится без виртуозов-токарей и других специалистов, но при этом расходы на нее значительно выше зарплаты. Поэтому она повышает не только производительность труда, но также и себестоимость продукции. При этом такую технику могут позволить себе далеко не все предприятия.

В целом наблюдается деиндустриализация области, прежде всего за счет Воронежа, где на обрабатывающую промышленность в 2020 г приходилось менее 1/3 всей продукции. Продолжается падение количества людей, занятых в ней. Численность работников промышленности уменьшилась с 366,6 тыс. чел. в 1990 г. до 216,0 тыс. чел. в 2000 г. и до 197,1 тыс. чел. в 2010 г., 189,8 тыс. чел. в 2019 г. Это привело к падению ее доли в общем количестве всех занятых в экономике с 30,3% в 1990 г. до 20% в 2000 г. и 17% в 2019 г., что даже меньше занятых в сельском хозяйстве - 17,8%.

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА – С ГОЛОДУ НЕ УМРЕМ, НО С ОДЕЖДОЙ БУДЕТ ТУГО

- Вернемся в день сегодняшний. Насколько сильно улучшилось по сравнению с 90-ми годами состояние дел в сельском хозяйстве?

- Очень неоднозначная ситуация. С одной стороны Воронежская область в благоприятном по погоде для нее 2019 году заняла пятое место в РФ по объему сельскохозяйственной продукции - 222 млрд. руб., на душу населения 7 место - 95,5 тыс. руб. К 1990 г. сельское хозяйство Воронежской области достигло одного из самых высоких в России уровней развития. Поэтому сравнить показатели тех лет и нынешние достаточно интересно. В 1990 году на душу населения в Воронежской областим производили хозяйствами всех категорий в 2,1 раза больше зерна, чем в среднем по России, в 2019 г. - уже в 2.7 раза, сахарной свеклы соответственно в 7,2 и в 7,9 раза, в 3,6 раза и в 5,1 раза больше подсолнечника, в 1,6 и в 2 раза молока, в 1,5 раза и в 2,2 раза мяса.

С другой стороны, по уровню сельского хозяйства впереди Воронежской области все регионы ЦЧР и даже Орловская область. Это объясняется отставанием в развитии животноводства. Более или менее интенсивно оно стало развиваться только после 2010 года, когда рынок потребления во многом уже определился. Поэтому специализация на развитии молочного скотоводства вполне оправдана, у молока огромный спрос. Именно по нему (почти миллион тонн в год) регион лидирует в ЦФО. Здесь особенно выделяется «Эко-Нива» (материнская компания Ekosem Agra -Германия), работающая на территории Лискинского и других районов, а также в других регионах. Это крупнейшее производство молока в Европе. Не в малой степени предприятие так бурно развивалось из-за очень благоприятных субъективных факторов, что позволяло получать землю, субсидии и льготные кредиты.

«Эко-Нива» выбилась в европейские лидеры молочного производства. Фото с сайта ekoniva-apk.ru.

«Эко-Нива» выбилась в европейские лидеры молочного производства. Фото с сайта ekoniva-apk.ru.

Фото: другой источник.

Достаточно неплохая ситуация с сахарной промышленностью, которая обеспечивается местным сырьем. Но хозяева здесь тоже не воронежские. «Продимекс» - московская структура, «Воронежский сахар» - волгоградская. Хорошо развивается Рамонский район. Он в 2020 г. занимал по объему промышленного производства второе место после Россошанского района, но его уже почти догнал. Тут и аэропорт располагается, и ТРЦ «Град», и крупное мясное производство «Заречное», и молочное (марка «Богданово»), кондитерское, машиностроительное и т.д.. В то же время очевидно, что развитие этого района во многом обусловлено его близостью к Воронежу. На третьем месте лидер аграрного сектора области – Лискинский район. Достаточно динамично развивается производственный сектор в Бобровском, Аннинском и других районах. С другой стороны, в Петропавловском, Репьевском и других районах глубинки промышленности почти нет, занятость крайне низкая. В то же время, наряду с заброшенными и старыми домами, есть новенькие вполне приличные коттеджи в районных центрах и некоторых крупных селах. Дело в том, что местные жители ездят на заработки либо к соседям в Старый Оскол, либо в Москву. За счет этого и держатся на плаву. В целом же уровень строительства в периферийных районах крайне низок – 0,05 кв. м. жилья на 1 чел. в год, что вызывает опасения за будущее этих территорий.

- А как сейчас дела обстоят с промышленностью?

- Локомотивами промышленного роста региона являются пищевая промышленность, это почти половина общего объема продукции, машиностроение - 23,3%, химическая -12,7%. Важным фактором развития является атомная энергетика. По Воронежу скажу очевидные вещи. Еще остаются такие гиганты советской промышленности как авиационный, объединенный с ПАО «Ил», КБХА, механический, «Электросигнал», шинный заводы, СК имени Кирова, «Воронежстальмост». Есть и новые предприятия, родом из старых: несколько предприятий электроники и электротехники, станкостроения, также «Космос-Нефть-Газ», «Турбонасос» и другие с численностью работников от 100 до 900 чел, в основном, 200-400 чел. Так что советская гигантомания в промышленности проходит. Есть и абсолютно новые (как правило небольшие) заводы в той же Масловке и в других местах. С возрождением военной промышленности понемногу развивается корпорация «Созвездие» (крупнейшее предприятие Воронежской области по объему продукции).

А вот состояние того же авиационного завода не стабильно, на одних не таких уж регулярных госзаказах далеко не уедешь. К тому же на балансе у него много земли и производственных площадей, а на их обслуживание и уплату налогов уходят большие деньги. Сейчас там работает примерно 6 тысяч человек, а во времена СССР было 15-20 тысяч. Объем продукции на 1 чел. очень небольшой, поэтому без помощи извне это стратегически важное предприятие давно было бы уже закрыто. Главной проблемой, несмотря на участие в разных программах ОАК, является нестабильность заказов. Сейчас впервые за последние 30 лет сделан упор на развитие российской гражданской авиации, поэтому вполне возможно более радужное будущее у нашего авиазавода, который в потенциале может стать флагманом воронежской промышленности.

Авиазавод может снова стать флагманом воронежской промышленности только при стабильных госзаказах. Фото uacrussia.ru

Авиазавод может снова стать флагманом воронежской промышленности только при стабильных госзаказах. Фото uacrussia.ru

Фото: другой источник.

Переезжают за город или на окраину многие производства – тот же бывший «Финист», производящий мыло, теперь относится к компании «ЭФКО» из Белгородской области. Когда-то гигантский «Воронежсельмаш» сейчас свободно помещается в Масловке. Их места в центре города занимают офисы и новостройки. Конечно, плохо, что деньги из региона уходят – воронежских инвесторов в производственных сферах гораздо меньше, чем столичных и иногородних.

- А как дело обстоит с так называем импортозамещением? С Западом отношения все более напряженные, если вдруг блокада, сдюжим?

- В Советском Союзе, за исключением времен так называемой перестройки, на случай той же войны готовились и с экономической точки зрения. Касалось это и Воронежской области. Так, почти каждый ее район во времена СССР в принципе мог бы прожить и сам по себе. Была одно время такая тема для исследований в ВГУ про хозяйство после ядерной войны. Тогда получалось, что даже если предположить, что Воронеж был бы полностью уничтожен, как и другие крупные города, глубинка бы смогла продержаться два года на более или менее нормальном уровне (естественно, без учета радиоактивности). Везде была самообеспеченность в главных продуктах – и по промышленности (несколько заводов и цехов пищевой промышленности, швейное производство, кирпичный завод и т.д.), и сельского хозяйства, и бытовых услуг.

Сейчас в сельских районах тоже с голоду, если завтра блокада или какой-нибудь военный конфликт (не ядерный, конечно, иначе погибнут почти все), никто не умрет, но в городах проблемы будут. Мы говорили только про тяжелую промышленность, а ведь с легкой у нас дела обстоят куда хуже. Спрос всегда, даже в советское время, обеспечивался в этой сфере, в основном, извне. Так что с одеждой и обувью в таких чрезвычайных случаях может произойти большой «напряг».

Что касается сельского хозяйства, то главным фактором устойчивости региона являются личные хозяйства. Поэтому этот сектор нужно не давить, а усиленно развивать. Крупные комплексы даже сейчас частенько полностью закрываются из-за болезней, когда погибают десятки тысяч животных. При этом для области можно найти свою нишу в животноводстве как раз за счет небольших предприятий, производящих экологически чистую продукцию, объединенных на основе крупных предприятий-интеграторов.

«ПРЕЗИДЕНТ «БОИНГА» СКАЗАЛ: «ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ ВЫ БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТЕ»

Поинтересовались мы и другой точкой зрения на то, что произошло с Воронежской областью за последние 30 лет. Ее высказал человек, знакомый с экономикой нашего региона не понаслышке, - бывший губернатор Владимир Кулаков. Напомним, он руководил областной администрацией с 2000 по 2009 годы.

- Если взглянуть на ситуацию с экономикой объективно, то очевидно, что за 30 лет наш регион в части промышленности многое потерял, - признает Владимир Григорьевич. - В частности, нет больше экскаваторного завода, крупного производства строительно-алюминиевых конструкций на левом берегу, того же НПО «Энергия».

- Можно ли было как-то эти производства сберечь?

- Увы, на местном уровне возможности у властей были весьма ограниченными. Приведу яркий пример: на рубеже 1990-х - 2000-х годов присутствовал при любопытной беседе тогдашнего руководителя воронежского авиазавода Альберта Михайлова и президента американской корпорации «Боинг», прилетевшего в Воронеж. Ему показывали модели наших новых самолетов. И вот этот американец говорит: «Все это хорошо, но гражданских самолетов вы больше делать не будете». Михайлов улыбнулся, расценил как шутку. А зря. Продемонстрировали потом Ил-96-400, а министр промышленности посмотрел и сказал: «Делать не будем». Перевозчики, дескать, его закупать не желают. Так с тех пор и делаем либо маленькие самолеты, либо президентские или другие по госзаказу. Серийных больших гражданских с тех пор так и не производили. Прав оказался американец. Нужна государственная политика более ярко выраженная, поддерживающая отечественных производителей. Иначе мы от зависимости от импорта никуда не уйдем. Надо заметить, однако, что в течение нескольких лет в этом плане в Воронежской области наблюдаются существенные сдвиги к лучшему. Например, появился технопарки в Масловке с достаточно большим разнообразием производств, запускаются подобные площадки также в Павловском районе, есть промпарки в Бобровском и Лискинском.

- В сельском хозяйстве в Воронежской области по сравнению с 90-ми вроде бы наметились перемены к лучшему?

- Область у нас вообще аграрная. Производим достаточно много зерна и сахара. Неплохи дела по мясу, молоку. Во многих чисто сельскохозяйственных районах наблюдается отток населения. Но причины этому часто вполне объективные. Не поставишь в каждом районе гиганта промышленности, да это и не нужно. А при обработке полей в нынешних условиях современная техника часто заменяет людей. Поэтому местное население и уходит в города. С другой стороны, по сравнению с 90-ми годами значительно улучшилась ситуация по инфраструктуре сел, в частности, по их газификации. «Голубое топливо» пришло в большинство из них, печками пользуются уже сравнительно немного сельских жителей.

Р.S. Когда готовилась эта статья, стало известно, что группа компаний «Развитие» выкупила завод «Электроприбор», в недалеком прошлом выпускавший авиационное оборудования для всех видов летательных аппаратов - как гражданских, так и военных. IT-производство обещают создать с нуля в лучшем случае на половине территории приказавшего долго жить предприятия. Остальное пространство могут использовать под строительство либо офисов, либо жилья. Еще один завод советской эпохи ушел в прошлое…

с сайта НПО "Электроприбор -Воронеж".

с сайта НПО "Электроприбор -Воронеж".

Фото: другой источник.

ОТ АВТОРА

Несмотря на немалый размер статьи, объять необъятное - описать все, что произошло за 30 лет в Воронежской области, конечно, сделать было невозможно. Будем рады, если вы дополните материал своими комментариями. Интересно узнать ваши мнения о том, хуже стало жить со времен СССР или лучше (только аргументированно, а не чисто эмоционально).

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