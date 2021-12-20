30 лет с распада СССР: как президент «Боинга» в начале 90-х напророчил развал воронежской промышленности

В 90-е годы промышленность в Воронежской области резко упала, сейчас потихоньку начинает возождаться. Фото: с сайта Воронежской областной Думы.

26 декабря 1991 года прекратил свое существование СССР. 30 лет, прошедших с этой даты, - хороший повод осмыслить, как с тех пор изменилась экономика Воронежской области. И в широком смысле - наша жизнь. О том, что с тех пор потеряли и что приобрели, мы поговорили с доцентом ВГУ, преподавателем географического факультета Анатолием Крупко, специалистом в области экономической географии, а также с бывшим губернатором Владимиром Кулаковым.

ПРИХОДА РЫНКА НЕ ВЫДЕРЖАЛИ

- Если вернуться к 1991 году, почему многие наши производства оказались неконкурентоспособными в условиях так называемой рыночной экономики?

- 90-е годы 20-го века были очень тяжелыми для промышленности Воронежской области, особенно для машиностроения. Негативную роль сыграло падение спроса на изделия машиностроительного комплекса, который поставлял свою продукцию не только внутри России, но и в другие республики бывшего Советского Союза. В регионе промышленность к началу 90-х годов находилась, как и вся страна, на более низком технологическом уровне развития. Высокотехнологичных автоматизированных производств было мало. Но самое главное - сама продукция машиностроения по мировым меркам была недостаточно высококачественной. Когда открыли границы, многие предприятия не выдержали конкуренции, а другие, наверное, и могли бы, да помешала приватизация – поспешная, непродуманная и неправильная. Резкое уменьшение оборонного заказа повлекло за собой сокращение объема военного производства (а ВПК тогда составлял примерно 3/4 объема промышленности Воронежа).

Другая крупнейшая отрасль – бытовая электроника разрушилась очень быстро. Если в советское время за счет дороговизны эта продукция была рентабельной (к примеру, те же тогда еще актуальные видеомагнитофоны на черном рынке стоили чуть ли не как автомобили), то уже в первой половине 90-х годов производство радиоприемников уменьшилось с 839 тысяч до 7 тыс. штук, цветных телевизоров с 314 тыс. до 27 тыс. ед., стиральных машин – с 60 тыс. до 25 тыс. шт., а в начале 2000-х гг. полностью исчезло. Также, как производство видеомагнитофонов и другой бытовой техники.

90-е годы стали началом конца таких воронежских производств, как завод имени Калинина, ВЭСК, ВЗСАК и «Упмаш». НПО «Энергия» это лихое время пережило вроде бы относительно нормально, а в 2000-е ее специально обанкротили. Практика искусственного доведения предприятия до несостоятельности либо для рейдерского захвата, либо просто ради получения выгодного участка земли - тоже одна из причин закрытия заводов. Была и еще одна. Многие советские руководители, надо сказать отличные хозяйственники, великолепно знающие производство, не смогли приспособиться к рынку, где нужно уметь продавать продукцию. Конечно, сказались и российские реалии, где банки и торговля диктуют свои условия, далеко не самые выгодные для основного реального сектора экономики. Поэтому предприятия большей частью перешли в руки либо богатых крупных столичных компаний, либо их приобрели иностранцы, как, например, шинный завод. Кстати, хозяйствуют там неплохо – производство, в частности, стало более эффективным и экологически чистым.

Шинным заводом сейчас управляют иностранцы, впрочем, весьма неплохо. Фото sibur.ru. Фото: другой источник.

- А как обстояло дело с сельским хозяйством?

- Многое зависело, когда рухнула советская система, от личностей руководителей района. К примеру, Виктор Шевцов смог сохранить в Лискинском районе почти всю советскую инфраструктуру, колхозы и совхозы, которые у других попросту исчезли. Чуть похуже ситуация была в Аннинском, где руководит до сих пор Василий Авдеев. Впрочем, и изначально позиция у этих крупных районов была более выигрышная, там было солидное промышленное производство в отличие от некоторых чисто аграрных. С другой стороны, есть у нас районы явно депрессивные – к примеру, Петропавловский, Репьевский, Нижнедевицкий, где предприятий промышленности единицы. Правда они и в советское время отставали. Впрочем, надо отметить, что за последние два десятка лет по уровню производства в районах гигантский в 90-е годы разрыв аутсайдеров от передовиков все же удалось значительно сократить.

«ПОЖИНАЕМ ПЛОДЫ 90-Х, КОГДА ПОРОЙ НА ЗАВОДАХ НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО ТРЕЗВОГО РАБОЧЕГО»

- Для устойчивого развития региона нужны квалифицированные специалисты. Как изменился людской потенциал Воронежской области с момента распада СССР?

- Есть официальная статистика. В 1991 году в нашей области жили 2 миллиона 469 тысяч человек, а на конец 2020-го население уменьшилось до 2305 тысяч человек. Вроде разница не такая уж большая – всего 164 тысячи. Но еще более катастрофического падения удалось избежать только благодаря приросту мигрантов. Причем они приезжают, в основном, в Воронеж и близкие к областному центру районы – Рамонский, Новоусманский, Семилукский. А в более отдаленных остается все меньше жителей. Увы, население стареет, доля женщин 20-29 лет (то есть, самого благоприятного возраста для рождения детей) за последние 30 лет сильно упала. Представительниц прекрасного пола 20-24 года на начало 2021 г. было 49 704 чел., причем почти половина их была в Воронеже (студентки), Женщин от 24 до 29 лет было 68 836, 30-34 года – 97 024, 35-39 лет - 93 046. Особенно плохая ситуация в селах, где пенсионерок во многих районах больше, чем женщин в трудоспособном возрасте (это катастрофа не только демографическая, но и социальная). Например, в Репьевском районе пенсионерок на начало 2021 г. было 5623, трудоспособных женщин - 3593 чел., девочек до 18 лет – 1126. То есть бабушек оказалось больше, чем представительниц прекрасного пола всех других возрастов вместе взятых.

Доля детей в Воронежской области сократилась с 22,3% в 1990 г. до 16% в 2021 г., пенсионеров, наоборот, возросла - с 24,9% до 29,3% в 2018 г. (это последний год старого пенсионного возраста). Несмотря на все меры поддержки, в частности, материнский капитал, что значительно повысило рождаемость. Без него, по подсчетам специалистов, доля детей была бы и вовсе 12-13% всего населения. А всего их было бы менее 300 тысяч вместо реальных 368,3 тыс. на начало 2021 г. Многодетных родителей, даже семей с двумя-тремя детьми, у нас сейчас сравнительно немного. Воронежская область находится на 71 месте в России по рождаемости (примерно такой же уровень у большинства регионов ЦФО). Очевидно, что во многом мы пожинаем горькие плоды 90-х годов, когда почти перестали рожать. Сейчас именно дети тех времен стали молодыми людьми.

В постсоветское время большой проблемой стало пьянство, даже на производстве. На некоторых заводах порой к вечеру не было ни одного трезвого человека. Была разрушена система подготовки профессиональных рабочих. Из-за того, что престиж труда на заводе в те годы резко упал, и по сей день трудно найти квалифицированных специалистов. Был случай, когда на механическом заводе умер опытный рабочий, так этот сложнейший станок не работал, другого, кто мог справляться с такой техникой, не нашлось. Сейчас положение дел меняется. Новая техника позволяет обходится без виртуозов-токарей и других специалистов, но при этом расходы на нее значительно выше зарплаты. Поэтому она повышает не только производительность труда, но также и себестоимость продукции. При этом такую технику могут позволить себе далеко не все предприятия.

В целом наблюдается деиндустриализация области, прежде всего за счет Воронежа, где на обрабатывающую промышленность в 2020 г приходилось менее 1/3 всей продукции. Продолжается падение количества людей, занятых в ней. Численность работников промышленности уменьшилась с 366,6 тыс. чел. в 1990 г. до 216,0 тыс. чел. в 2000 г. и до 197,1 тыс. чел. в 2010 г., 189,8 тыс. чел. в 2019 г. Это привело к падению ее доли в общем количестве всех занятых в экономике с 30,3% в 1990 г. до 20% в 2000 г. и 17% в 2019 г., что даже меньше занятых в сельском хозяйстве - 17,8%.

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА – С ГОЛОДУ НЕ УМРЕМ, НО С ОДЕЖДОЙ БУДЕТ ТУГО

- Вернемся в день сегодняшний. Насколько сильно улучшилось по сравнению с 90-ми годами состояние дел в сельском хозяйстве?

- Очень неоднозначная ситуация. С одной стороны Воронежская область в благоприятном по погоде для нее 2019 году заняла пятое место в РФ по объему сельскохозяйственной продукции - 222 млрд. руб., на душу населения 7 место - 95,5 тыс. руб. К 1990 г. сельское хозяйство Воронежской области достигло одного из самых высоких в России уровней развития. Поэтому сравнить показатели тех лет и нынешние достаточно интересно. В 1990 году на душу населения в Воронежской областим производили хозяйствами всех категорий в 2,1 раза больше зерна, чем в среднем по России, в 2019 г. - уже в 2.7 раза, сахарной свеклы соответственно в 7,2 и в 7,9 раза, в 3,6 раза и в 5,1 раза больше подсолнечника, в 1,6 и в 2 раза молока, в 1,5 раза и в 2,2 раза мяса.

С другой стороны, по уровню сельского хозяйства впереди Воронежской области все регионы ЦЧР и даже Орловская область. Это объясняется отставанием в развитии животноводства. Более или менее интенсивно оно стало развиваться только после 2010 года, когда рынок потребления во многом уже определился. Поэтому специализация на развитии молочного скотоводства вполне оправдана, у молока огромный спрос. Именно по нему (почти миллион тонн в год) регион лидирует в ЦФО. Здесь особенно выделяется «Эко-Нива» (материнская компания Ekosem Agra -Германия), работающая на территории Лискинского и других районов, а также в других регионах. Это крупнейшее производство молока в Европе. Не в малой степени предприятие так бурно развивалось из-за очень благоприятных субъективных факторов, что позволяло получать землю, субсидии и льготные кредиты.

«Эко-Нива» выбилась в европейские лидеры молочного производства. Фото с сайта ekoniva-apk.ru. Фото: другой источник.

Достаточно неплохая ситуация с сахарной промышленностью, которая обеспечивается местным сырьем. Но хозяева здесь тоже не воронежские. «Продимекс» - московская структура, «Воронежский сахар» - волгоградская. Хорошо развивается Рамонский район. Он в 2020 г. занимал по объему промышленного производства второе место после Россошанского района, но его уже почти догнал. Тут и аэропорт располагается, и ТРЦ «Град», и крупное мясное производство «Заречное», и молочное (марка «Богданово»), кондитерское, машиностроительное и т.д.. В то же время очевидно, что развитие этого района во многом обусловлено его близостью к Воронежу. На третьем месте лидер аграрного сектора области – Лискинский район. Достаточно динамично развивается производственный сектор в Бобровском, Аннинском и других районах. С другой стороны, в Петропавловском, Репьевском и других районах глубинки промышленности почти нет, занятость крайне низкая. В то же время, наряду с заброшенными и старыми домами, есть новенькие вполне приличные коттеджи в районных центрах и некоторых крупных селах. Дело в том, что местные жители ездят на заработки либо к соседям в Старый Оскол, либо в Москву. За счет этого и держатся на плаву. В целом же уровень строительства в периферийных районах крайне низок – 0,05 кв. м. жилья на 1 чел. в год, что вызывает опасения за будущее этих территорий.

- А как сейчас дела обстоят с промышленностью?

- Локомотивами промышленного роста региона являются пищевая промышленность, это почти половина общего объема продукции, машиностроение - 23,3%, химическая -12,7%. Важным фактором развития является атомная энергетика. По Воронежу скажу очевидные вещи. Еще остаются такие гиганты советской промышленности как авиационный, объединенный с ПАО «Ил», КБХА, механический, «Электросигнал», шинный заводы, СК имени Кирова, «Воронежстальмост». Есть и новые предприятия, родом из старых: несколько предприятий электроники и электротехники, станкостроения, также «Космос-Нефть-Газ», «Турбонасос» и другие с численностью работников от 100 до 900 чел, в основном, 200-400 чел. Так что советская гигантомания в промышленности проходит. Есть и абсолютно новые (как правило небольшие) заводы в той же Масловке и в других местах. С возрождением военной промышленности понемногу развивается корпорация «Созвездие» (крупнейшее предприятие Воронежской области по объему продукции).

А вот состояние того же авиационного завода не стабильно, на одних не таких уж регулярных госзаказах далеко не уедешь. К тому же на балансе у него много земли и производственных площадей, а на их обслуживание и уплату налогов уходят большие деньги. Сейчас там работает примерно 6 тысяч человек, а во времена СССР было 15-20 тысяч. Объем продукции на 1 чел. очень небольшой, поэтому без помощи извне это стратегически важное предприятие давно было бы уже закрыто. Главной проблемой, несмотря на участие в разных программах ОАК, является нестабильность заказов. Сейчас впервые за последние 30 лет сделан упор на развитие российской гражданской авиации, поэтому вполне возможно более радужное будущее у нашего авиазавода, который в потенциале может стать флагманом воронежской промышленности.

Авиазавод может снова стать флагманом воронежской промышленности только при стабильных госзаказах. Фото uacrussia.ru Фото: другой источник.

Переезжают за город или на окраину многие производства – тот же бывший «Финист», производящий мыло, теперь относится к компании «ЭФКО» из Белгородской области. Когда-то гигантский «Воронежсельмаш» сейчас свободно помещается в Масловке. Их места в центре города занимают офисы и новостройки. Конечно, плохо, что деньги из региона уходят – воронежских инвесторов в производственных сферах гораздо меньше, чем столичных и иногородних.

- А как дело обстоит с так называем импортозамещением? С Западом отношения все более напряженные, если вдруг блокада, сдюжим?

- В Советском Союзе, за исключением времен так называемой перестройки, на случай той же войны готовились и с экономической точки зрения. Касалось это и Воронежской области. Так, почти каждый ее район во времена СССР в принципе мог бы прожить и сам по себе. Была одно время такая тема для исследований в ВГУ про хозяйство после ядерной войны. Тогда получалось, что даже если предположить, что Воронеж был бы полностью уничтожен, как и другие крупные города, глубинка бы смогла продержаться два года на более или менее нормальном уровне (естественно, без учета радиоактивности). Везде была самообеспеченность в главных продуктах – и по промышленности (несколько заводов и цехов пищевой промышленности, швейное производство, кирпичный завод и т.д.), и сельского хозяйства, и бытовых услуг.

Сейчас в сельских районах тоже с голоду, если завтра блокада или какой-нибудь военный конфликт (не ядерный, конечно, иначе погибнут почти все), никто не умрет, но в городах проблемы будут. Мы говорили только про тяжелую промышленность, а ведь с легкой у нас дела обстоят куда хуже. Спрос всегда, даже в советское время, обеспечивался в этой сфере, в основном, извне. Так что с одеждой и обувью в таких чрезвычайных случаях может произойти большой «напряг».

Что касается сельского хозяйства, то главным фактором устойчивости региона являются личные хозяйства. Поэтому этот сектор нужно не давить, а усиленно развивать. Крупные комплексы даже сейчас частенько полностью закрываются из-за болезней, когда погибают десятки тысяч животных. При этом для области можно найти свою нишу в животноводстве как раз за счет небольших предприятий, производящих экологически чистую продукцию, объединенных на основе крупных предприятий-интеграторов.

«ПРЕЗИДЕНТ «БОИНГА» СКАЗАЛ: «ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ ВЫ БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТЕ»

Поинтересовались мы и другой точкой зрения на то, что произошло с Воронежской областью за последние 30 лет. Ее высказал человек, знакомый с экономикой нашего региона не понаслышке, - бывший губернатор Владимир Кулаков. Напомним, он руководил областной администрацией с 2000 по 2009 годы.

- Если взглянуть на ситуацию с экономикой объективно, то очевидно, что за 30 лет наш регион в части промышленности многое потерял, - признает Владимир Григорьевич. - В частности, нет больше экскаваторного завода, крупного производства строительно-алюминиевых конструкций на левом берегу, того же НПО «Энергия».

- Можно ли было как-то эти производства сберечь?

- Увы, на местном уровне возможности у властей были весьма ограниченными. Приведу яркий пример: на рубеже 1990-х - 2000-х годов присутствовал при любопытной беседе тогдашнего руководителя воронежского авиазавода Альберта Михайлова и президента американской корпорации «Боинг», прилетевшего в Воронеж. Ему показывали модели наших новых самолетов. И вот этот американец говорит: «Все это хорошо, но гражданских самолетов вы больше делать не будете». Михайлов улыбнулся, расценил как шутку. А зря. Продемонстрировали потом Ил-96-400, а министр промышленности посмотрел и сказал: «Делать не будем». Перевозчики, дескать, его закупать не желают. Так с тех пор и делаем либо маленькие самолеты, либо президентские или другие по госзаказу. Серийных больших гражданских с тех пор так и не производили. Прав оказался американец. Нужна государственная политика более ярко выраженная, поддерживающая отечественных производителей. Иначе мы от зависимости от импорта никуда не уйдем. Надо заметить, однако, что в течение нескольких лет в этом плане в Воронежской области наблюдаются существенные сдвиги к лучшему. Например, появился технопарки в Масловке с достаточно большим разнообразием производств, запускаются подобные площадки также в Павловском районе, есть промпарки в Бобровском и Лискинском.

- В сельском хозяйстве в Воронежской области по сравнению с 90-ми вроде бы наметились перемены к лучшему?

- Область у нас вообще аграрная. Производим достаточно много зерна и сахара. Неплохи дела по мясу, молоку. Во многих чисто сельскохозяйственных районах наблюдается отток населения. Но причины этому часто вполне объективные. Не поставишь в каждом районе гиганта промышленности, да это и не нужно. А при обработке полей в нынешних условиях современная техника часто заменяет людей. Поэтому местное население и уходит в города. С другой стороны, по сравнению с 90-ми годами значительно улучшилась ситуация по инфраструктуре сел, в частности, по их газификации. «Голубое топливо» пришло в большинство из них, печками пользуются уже сравнительно немного сельских жителей.

Р.S. Когда готовилась эта статья, стало известно, что группа компаний «Развитие» выкупила завод «Электроприбор», в недалеком прошлом выпускавший авиационное оборудования для всех видов летательных аппаратов - как гражданских, так и военных. IT-производство обещают создать с нуля в лучшем случае на половине территории приказавшего долго жить предприятия. Остальное пространство могут использовать под строительство либо офисов, либо жилья. Еще один завод советской эпохи ушел в прошлое…

с сайта НПО "Электроприбор -Воронеж". Фото: другой источник.

ОТ АВТОРА

Несмотря на немалый размер статьи, объять необъятное - описать все, что произошло за 30 лет в Воронежской области, конечно, сделать было невозможно. Будем рады, если вы дополните материал своими комментариями. Интересно узнать ваши мнения о том, хуже стало жить со времен СССР или лучше (только аргументированно, а не чисто эмоционально).