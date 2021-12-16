Чиновники рассказали, сколько теперь воронежцы будут платить за «коммуналку»

Стоимость услуг ЖКХ постоянно растет Фото: из архива «КП»

Правительство Воронежской области утвердило рост тарифов на коммунальные услуги в Воронеже на 9,1%. Новые цифры в своих квитанциях горожане увидят в июле 2022 года. Разговоры о неизбежном росте стоимости коммунальных услуг шли с конца октября и вызвали волну негатива со стороны воронежцев. Многие горожане уверены, что, резко повышая цены, коммунальщики наживаются на потребителях, которые в разгар эпидемии и так испытывают большие финансовые нагрузки. «Комсомолка» расскажет, как формируются уровни роста, кто их утверждает, на что предполагается направить заложенные в новые тарифы деньги, и, самое главное, - на сколько увеличится сумма в квитанциях.

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РОСТА ТАРИФОВ

Предельный уровень роста коммунальных тарифов ежегодно устанавливается для каждого региона на федеральном уровне. Для Воронежской области на 2022 год установлен уровень в 5,3%. Отклониться от этого порога можно на 2-3% как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. В исключительных случаях разница может быть больше, но такое решение должно приниматься на различных уровнях: от муниципалитета, до думы и правительства.

Департамент тарифов изучает обоснование повышения тарифов. Для Воронежа таким обоснованием стала необходимость выполнения условий концессионных соглашений и реализация инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями. Что требует от них серьезных финансовых вложений. Источником возмещения инвестиций в этом случае выступает тариф.

После одобрения в правительстве области, пакет документов отправляется на рассмотрение в УФАС. И только после утверждения антимонопольной службы дается добро на рост тарифов. Все эти процедуры инициатива чиновников уже прошла.

НА СКОЛЬКО ВЫРАСТУТ СУММЫ В КВИТАНЦИЯХ

Как уже сообщалось раньше, максимальный рост жилищно-коммунальной платы по Воронежу составит 9,1%. Однако такое повышение ощутят на себе немногие горожане – это 650 жителей микрорайона Сомово, получающие отопление от котельной, расположенной на улице Дачный проспект. Для большинства же горожан рост платежей составит от 5,3% до 8,5%, это, в среднем, около 7%. Если говорить о жителях региона, то больше половины из них увидят в квитанциях повышение до 5,3%, то есть в установленных федерацией пределах.

По подсчетам чиновников, рост коммунальной платы в отопительный сезон для жителей однокомнатной квартиры составит 188 рублей, для двухкомнатной – 288 рублей, для трехкомнатной – 440 рублей.

НА ЧТО КОММУНАЛЬЩИКИ ПОТРАТЯТ СРЕДСТВА С КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ВОРОНЕЖЦЕВ

Как сообщил гендиректор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко, заложенные в рост тарифов средства, компания направит на строительство новых и реконструкцию имеющихся сетей. В рамках новой инвестиционной программы основной упор водоканал сделает на приведение в нормативное состояние канализации. На сегодня компания уже завершила реконструкцию левобережного коллектора, проблемного участка в районе ТЦ «Максимир», приступила к перекладке труб на Димитрова и Дорожной.

В плане на 2022 год – замена участка канализации от канализационно-насосной станции до Левобережных очистных сооружений. Модернизируют выпуски с очистных сооружений в Дон с двух коллекторов, сделав их подводными. Кроме того, в новый тариф на воду заложены затраты на подключение к сети новых домов.

Компания «Квадра» планирует вкладывать средства в модернизацию оборудования, переданного ей в концессию от «Воронежтеплосети». Это 3 миллиарда 650 миллионов на 15 лет, которые закладываются в тариф. С момента получения в концессию хозяйства бывшего муниципального предприятия компания добилась сокращения дефектов на сетях более чем на 40% и заменила 70 километров теплосетей.

От муниципального предприятия в «Квадру» перешли две сотни домов, лишенных линий рециркуляции. За два года «обратку» восстановили в 95 домах. Эту работу обещают завершить в 2022 году. Необходимость роста тарифов тепловики объясняют также постоянным ростом затрат на газ, на котором работают котельные (эти затраты составляют почти 70% расходов).

КАК СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА «КОММУНАЛКУ»

Горожане, которым выросшая плата за коммуналку станет тяжелым бременем, могут получить помощь от государства. На 2022 год для выплаты компенсаций и субсидий в бюджет заложена рекордная сумма - 5533,13 миллиона рублей.

На получение субсидии на оплату коммунальных услуг могут рассчитывать семьи с низким доходом, а компенсации положены льготным категориям граждан: участникам и инвалидам ВОВ; инвалидам; ветеранам труда; реабилитированным; многодетным малоимущим семьям; приемным семьям; членам семей военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы в мирное время.