В Интернете обсуждают обещание воронежских военных прокатить семилетнего мальчика на танке

А был ли мальчик, желающий покататься на танке? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Интернете гуляет информация, что семилетний мальчик Егор Ф. из Россоши на Новый год загадал свое желание не Деду Морозу, а Владимиру Путину. Якобы он направил письмо с трогательным рисунком в администрацию Президента с просьбой покататься на танке Т-90. Информацию об этом разместили в одном из телеграм-каналов. Причем там опубликовали и ответ на просьбу мальчику. Вроде как положительный. Мальчика просят связаться с военными, чтобы те покатали его на танке вместе с родителями.

И вроде все здорово – хорошая новогодняя история. Только вот масса вопросов даже у неопытного глаза журналиста возникает. Во-первых, на письме мальчику из войсковой части нет ее печати и подписи командира. Во-вторых, номер телефона, по которому предлагают позвонить ребенку, чтобы договориться с армейцами о поездке на танке, тоже какой-то странный. Когда его набираешь, тебе предлагают подождать, пока освободится оператор. А дальше идет бесконечная музыка. В самой же войсковой части, указанной в документе, заявили, что номер телефона в ответе мальчику и вовсе им незнаком. И про эту трогательную историю они тоже не слышали. В-третьих, в документе командующим войсковой частью назвали А.Иванаева. Только вот генерал-лейтенант Андрей Сергеевич Иванаев командует отнюдь не ею, а целой 20-й армией Западного военного округа. В открытых источниках главным в этой воинской части назван А. Чайко. А Андрей Иванаев (полный однофамилец?) в Сети значится как командующий части с тем же номером, но в Нижегородской области. Разве что дом в Россоши (якобы адрес мальчика), действительно, существует.

Странный документ похож на фейк. Фото: из телеграм-канала 360TV. Фото: другой источник.

Кстати, в пресс-службе Западного военного округа информацию о мальчике на танке не подтвердили, но и не опровергли.

Вся эта история очень похожа на фейк. Непонятна только цель его размещения. Разве что для поднятия количества посетителей интернет-ресурса.