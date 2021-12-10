Выходные в Воронеже: испанский уик-энд, графика из фондов

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ИСПАНСКИЕ ВЫХОДНЫЕ В ФИЛАРМОНИИ

С 10 по 12 декабря в Воронежской филармонии пройдет Испанский уик-энд. Музыканты исполнят произведения в испанском стиле композиторов разных стран.

10-11 декабря лауреат международных конкурсов Федор Амосов в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра под управлением Игоря Вербицкого сыграет Концерт для виолончели с оркестром Эдуара Лало. Испанский композитор создал его в 1877 году. Произведение было написано в тесном сотрудничестве с бельгийским виолончелистом Адольфом Фишером. Концерт впервые был исполнен в Зимнем цирке Парижа. Успех был настолько велик, что неделю спустя программу повторили. Концерт для виолончели с оркестром входит в репертуар ведущих виолончелистов мира.

Также в программе вечера - «Воспоминание о летней ночи в Мадриде» Михаила Глинки, «Иберия» Клода Дебюсси и «Болеро» Равеля. Начало в 19.00.

12 декабря в рамках абонемента №4 «Эта прекрасная классика» пройдет концерт Воронежского академического симфонического оркестра «Испания в музыке». Коллектив исполнит произведения Глинки, Сарасате, Равеля и Лало. Начало в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФЛАМЕНКО В НИКИТИНКЕ

Испанскую тему продолжат в "Никитинке". 11 декабря в библиотеке пройдет концерт «Испанские зарисовки». Воронежцам представят искусство фламенко. Этот танец многогранен и разнообразен. На самом деле фламенко - общее название для множества стилевых направлений. И современные балетмейстеры видят в искусстве фламенко большой простор для самореализации и внедрения новых идей. Преподаватели и ученики школы танца фламенко покажут традиционные номера: фанданго, тангос, солеа, караколес, сапатеадо, севильяна. А также представят необычные номера фламенко-фьюжн.

В 16.00 в лекционном зале четвертого этажа «Никитинки» (пл. Ленина, 2), вход свободный.

ТЕАТР В КИНО

11 декабря на экране кинотеатра "Спартак" спектакль МХТ имени Чехова "Женитьба". Комедийная история Гоголя в постановке Игоря Золотовицкого. Замечательные актеры - Юрий Стоянов Станислав Дужников, Ирина Пегова, Ольга Барнет, - прекрасные декорации Валерия Фирсова и совершенно неожиданный "негоголевский" финал невероятной истории. Начало в 18.00.

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А 12 декабря в кинотеатре «Спартак» визитная карточка Большого театра России - балет Арама Хачатуряна «Спартак». Хореография Юрия Григоровича, художник Симон Вирсаладзе, дирижер Геннадий Рождественский, на сцене прима-балерина Светлана Захарова. Великий эпос о борьбе за свободу, и история настоящей любви, веры, надежды, внутренней силы. Начало в 18.00.

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ГРАФИКА ИЗ ФОНДОВ

В художественном музее имени Крамского стартовала новая выставка из серии «Открывая фонды». Проект знакомит воронежцев с произведениями графики, хранящимися в фондах музея и редко экспонирующимися, потому что графические листы хрупки и чувствительны к свету и климатическим условиям. Поэтому выставочный проект «Открывая фонды» - редкая возможность увидеть уникальные произведения. Четвертая выставка серии представила десяток графических работ советских художников 1960-1970-х годов.

- В шестидесятые и семидесятые годы художественная жизнь заметно активизируется, искусство расширяет стилистический и тематический диапазон. Художников привлекают как сюжеты мирной повседневности, так и героические темы освоения космоса, строительства БАМа. В эти же годы все заметнее становится неофициальное искусство с его усложненной образностью, отсылками к мифологии, религии, философским идеям. В художественном отношении мастера обращаются к разным источникам от народных традиций до открытий авангарда и парадоксальных фантазий сюрреализма, - анонсировали проект в музее.

На выставке можно увидеть оригинальную и печатную графику Леонида Сойфертиса, Александра Ведерникова, Александра Гурикова, Вячеслава Павлова, Федора Семенова-Амурского, Веры Федяевской, Виктора Цигаля.

Выставка продлится до 16 января.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Еще в "Крамском" можно посмотреть выставку одной картины - «Портрет профессора Регеля». Картина написана в 1923 году художником Сергеем Малютиным - мастером самобытного русского модерна. Хранится в собрании музея имени Крамского.

Сергей Малютин в три года остался сиротой и воспитывался у тети в Воронеже. Выставка передвижников, состоявшаяся в нашем городе в конце 1870-х годов, произвела на Сергея Малютина неизгладимое впечатление. Пораженный до глубины души живописью, созданной выдающимися художниками, он твердо решил стать живописцем. В 1886 году он окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, в ранний период творчества работал в различных жанрах.

- Особой заслугой Сергея Малютина является возобновление реализации идеи Третьякова о создании портретов деятелей русской культуры. Серия написанных им портретов – достойный вклад художника в русскую живопись, принесший ему широкую известность и звание академика. В советское время художник продолжил писать портреты, один из которых – портрет Василия Регеля, первого ректора Воронежского государственного университета, который хранится в собрании нашего музея, - отметили в "Крамском".

Выставку можно посмотреть до 30 января.

ГРАФИКА В КАМЕРНОМ

В арт-галерее Камерного театра выставка «Графический театр Виктора Никоненко» - творения известного художника и сценографа, который много лет назад работал в Иркутском ТЮЗе вместе с Михаилом Бычковым и Камилем Тукаевым.

- В 80-е мне даже посчастливилось играть в спектаклях Виктора Никоненко, которые оформлялись им - это были «Сон в летнюю ночь» Шекспира, «Старший сын» Вампилова и другие, - вспомнил на вернисаже Камиль Тукаев.

Сам автор признался, что выставка возникла спонтанно.

- Она, как и эти работы, - постпандемическая история, Конечно, здесь не все, созданное в этот период, тут много серий, из которых представлено иногда одна, иногда две, а иногда и несколько графических работ. Хотелось, чтобы выставка была разнообразная, поэтому она дополнена частями больших серий, - сказал Виктор Никоненко.

Работы выполнены карандашом на листах формата А4. Выставку могут посмотреть бесплатно зрители перед показом спектаклей.