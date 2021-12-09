Новогодние выставки 2021-2022 в Воронеже: афиша, расписание

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Как воронежцам культурно развлечься в новогодние праздники - подскажет "Комсомолка". Мы собрали гид по выставкам, которые можно посетить в каникулы и перед ними. Не зыбвайте маски, QR-код или сертификат о прививке.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ НА ПУШКИНСКОЙ

Кукольное поМИШАтельство

С 27 декабря по 14 января

Мышки и мишки, зайки, снеговики и феечки - в декабре воронежцев ждет очередное «Кукольное поМИШАтельство». Эта выставка снова будет посвящена новогодней теме - рождественским историям. Каждый автор-кукольник увидит ее по-своему: кроме традиционных Дедов Морозов и Снегурочек творцы предлагают целые кукольные сюжеты - зимние забавы детворы, карнавалы, наряженные игрушками елки. Свои творения представят более 40 авторов со всей России, Украины, Латвии, ЛНР, Греции. Воронежцев ждет большое количество авторских кукол и мишек Тедди. Многие художники подготовили специально для выставки отдельные работы и целые тематические коллекции героев петровской эпохи.

Отдельным сюрпризом для посетителей станет новогодняя экспозиция ватных елочных игрушек, созданная строго по старинным русским рецептам. В зале будет установлена новогодняя ель, украшенная авторскими ватными игрушками, в том числе и с фарфоровыми элементами.

Вход свободный, не забывайте маски.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО

Fish-аrt

С 16 декабря по 16 января

На втором этаже выставочного зала музея имени Крамского устроят "рыбный день". Fish-аrt знакомит с творчеством западноевропейских, советских и российских художников в жанре натюрморта с рыбами, а также жанровой графики близкой тематики в изобразительном искусстве XVII-XX веков. Основное внимание в экспозиции уделено творчеству художников СССР и Центрального Черноземья 1940-1980-х годов. Всех их объединяло стремление выразить художественными средствами символику рыбной темы, не выходя за рамки традиционной для советского периода концепции реалистического искусства. На ретроспективной выставке будет представлено более 20 живописных и графических работ, выполненных в различных техниках.

- Символика рыбы вбирает в себя множество разнообразных значений. Со времен глубокой древности рыба ассоциировалась со стихией воды, а также Учителями, Спасителями мира, прародителями, мудростью. В мифологиях различных народов вода – первоначало, исходное состояние всего сущего, источник жизни. В раннем христианстве рыба была принята как символ Христа многими отцами церкви. Именно братья-рыбаки стали первыми учениками Иисуса, сказавшего им, что они будут «ловцами человеков».

Выставка «Fish-art» призвана показать посетителям бытование образа рыбы в творческом поиске художников разных эпох и поколений, в числе которых не потерялись и воронежские авторы. Некоторые работы из фондов музея будут представлены посетителям впервые.

Графика 1960-70-х

С 16 декабря по 16 января

Новая выставка из серии «Открывая фонды» знакомит воронежцев с произведениями графики, хранящимися в фондах музея и редко экспонирующимися, потому что графические листы хрупки и чувствительны к свету и климатическим условиям. Поэтому выставочный проект «Открывая фонды» - редкая возможность увидеть уникальные произведения. Четвертая выставка серии представила десяток графических работ советских художников 1960-1970-х годов.

- В шестидесятые и семидесятые годы художественная жизнь заметно активизируется, искусство расширяет стилистический и тематический диапазон. Художников привлекают как сюжеты мирной повседневности, так и героические темы освоения космоса, строительства БАМа. В эти же годы все заметнее становится неофициальное искусство с его усложненной образностью, отсылками к мифологии, религии, философским идеям. В художественном отношении мастера обращаются к разным источникам от народных традиций до открытий авангарда и парадоксальных фантазий сюрреализма, - анонсировали проект в музее.

На выставке можно увидеть оригинальную и печатную графику Леонида Сойфертиса, Александра Ведерникова, Александра Гурикова, Вячеслава Павлова, Федора Семенова-Амурского, Веры Федяевской, Виктора Цигаля.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Арт-география Воронежской области"

С 16 декабря до 16 января

Выставка направлена на возрождение интереса к уникальному культурному наследию страны. Посетители увидят произведения живописи и графики, представляющие уникальные этнические, культурологические, архитектурные, ландшафтные особенности нашего региона, рассказывающие широкой аудитории об известных и малоизвестных местах и фактах Воронежской области и столицы Черноземья. В экспозиции - около 100 произведений художников из столицы Черноземья, Острогожска, Нововоронежа Бутурлиновского, Лискинского, Острогожского, Россошанского, Поворинского районов.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«0,8»

С 17 декабря по 17 января

Выставка посвящена 155-летию Василия Кандинского. Современные художники исследовали возможность объединения бессмертной (несмотря на утверждения авангардистов) классики и художественных методов начала XX века. Десяти участникам выставки «0,10», отменившей все прошлое в 1915 году, отвечают восемь художников выставки «0,8» из 2021-го. Всего на выставке будет представлено 8 работ.

8 – как символ бесконечности, непрерывности, вечности искусства. Обратный отсчет они начали с истоков русского искусства, переходной формы от иконы к портрету – парсуны, выполненной в стиле родоначальника русского футурзима Давида Бурлюка. Соединение двух начал! Далее югославский пейзаж и классический «Натюрморт с битой дичью и фруктами» преломили ярким, смелым, жизнерадостным видением в стиле Ларионова и Машкова. Идея Павла Филонова о том, что человек есть перекресток всех дорог, наложенная на портрет жены и дочери И. Крамского, формирование четвертого – лучисто-энергетического – измерения живописи Михаила Ларионова в картине Куинджи, развили абстрактное размышление о природе вещей. Еще более абстрактные формы кубофутуризма в духе Александры Экстер приданы «Завтраку» Класа Питера. Любимая всеми «Маруся» Елены Киселевой приобрела признаки иконы, взятые из крестьянского цикла Малевича. И завершают выставку «Дачницы» Елены Киселевой в полностью абстрактном синэстетическом стиле Василия Кандинского.

Диалог с коллегами начала XX века, встреча с истоками, принятие их позиции обогатил опыт художников, ранее работавших в основном в классической манере, позволил выйти за привычные рамки, найти новые формы для художественного высказывания.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Пластика и цвет"

С 23 декабря до 23 января

На третьем этаже основного здания музея имени Крамского - совместная выставка творческого и семейного союза Тамары и Юрия Астапченко. «Пластика и цвет» – четвертая в их выставочной биографии. Экспозиция приурочена к 60-летним юбилеям известных воронежских художников. Они хорошо известны знатокам и любителям искусства, а благодаря активной выставочной деятельности, - и российской, и зарубежной публике.

Мастера работают в традиционных жанрах: Тамара предпочитает пейзаж, натюрморт, Юрий - одно- или двухфигурные камерные композиции. На языке понятном для многих, они говорят о человеке, его мире, живущем вокруг, стоит только протянуть руку. Творчество художников близко человеку, простые вещи оказываются самыми важными, одухотворенными лиризмом и созерцательностью. Творчество в классической традиции означает для союза Астапченко уверенное мастерство, стремление выразить гармонию, как выражение мира и отсутствие стремления к эпатажу. Работы воронежских художников говорят о простых и важных понятиях: гармония, красота, человечность.

В экспозиции около 40 произведений живописи, графики, скульптуры.