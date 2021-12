Новогодние гастроли 2021-2022 в Воронеже: афиша, расписание

Афиша ВКЗ

«Комсомолка» составила гид по гастрольным концертам и спектаклям, которые пройдут перед праздником и в дни новогодних каникул. Но помните, что продолжаем соблюдать санэпидправила: ходим на концерты в масках, с QR-кодами или бумажными сертификатами о прививке.

ВОРОНЕЖСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

"Эмигранты", 12+

20 декабря, 19.00

Спектакль по пьесе Славомира Мрожека с участием Юрия Чурсина и Игоря Скляра. Телестудия, запись популярного ток-шоу. Два темпераментных, ярких героя увлекательно спорят. Сдержанный в начале диалог постепенно превращается в азартную дискуссию. Каждый хочет завладеть поддержкой большинства и выиграть эти «дебаты». Смех и слезы, товарищество и предательство, тоска по Родине и мечты о лучшей жизни, ирония и искренность – все в этом споре.

22 декабря в 19.00

«Посвящение Давиду Ойстраху. Часть 1», 6+

Концертная программа абонемента №1 «Музыкальный калейдоскоп» симфонического оркестра ВКЗ. Играет «Квартет имени Давида Ойстраха» (Андрей Баранов - скрипка,

Родион Петров - скрипка, Федор Белугин - альт, Алексей Жилин – виолончель).

Программа: Дворжак. Квартет № 5 фа-минор; Шостакович. Квартет № 7 фа-диез минор; Шостакович. Квартет № 10 ля-бемоль мажор; Шор. "Морские пейзажи" (версия для струнного квартета Чайковского).

23 декабря в 19.00

«Посвящение Давиду Ойстраху. Часть 2», 6+

Концертная программа абонемента №1 «Музыкальный калейдоскоп» симфонического оркестра ВКЗ. Играют музыканты «Квартета имени Давида Ойстраха и симфонический оркестр Воронежского концертного зала под управлением Юрия Андросова. Программа: Моцарт – Концертная симфония ми-бемоль мажор для скрипки и альта с оркестром, К. 364, солисты: Андрей Баранов (скрипка), Федор Белугин (альт); Брамс – Двойной концерт для скрипки и виолончели ля минор, Op. 102, солисты: Родион Петров (скрипка), Алексей Жилин (виолончель).

26 декабря в 19.00

«Steinway & Sons приглашает», концерт в рамках абонемента №4

Вместе с оркестром ВКЗ выступит лауреат восьми международных конкурсов, пианист Филипп Копачевский. Он играл с множеством прославленных коллективов. В программе воронежского концерта: Шор – «Записки путешественника» сюита для ф-но с оркестром; Моцарт – Концерт для фортепиано с оркестром № 17, соль-мажор, Ибер – сюита «Париж». Дирижер - Михаил Кирхгофф (Россия).

27 декабря в 19.00

«Эпоха осуждения», 18+

Stand up Андрея Бебуришвили. Резидент ComedyClub, победитель Comedy Баттла и ведущий проекта «Открытый микрофон» зарядит порцией юмора на следующий год. Легко и иронично о насущном и обыденном - простые на первый взгляд шутки Андрея Бебуришвили помогут расслабиться и посмеяться без лишних раздумий.

«Последний шанс», 12+

28 декабря в 19.00

Комедия Романа Самгина по пьесе Сэма Бобрика с участием артистов театра "Ленком" Олеси Железняк, Андрея Леонова, Натальи Щукиной и Сергея Серова. Майра хочет замуж. Ей под сорок, и шансов осталось немного. Леонарду тоже под сорок, но он не хочет жениться, хотя и понимает, что надо. Леонарду нравится семейная жизнь, Майре - сам процесс поиска. Майра - сплошной напор, Леонард - одна нерешительность. Майре кажется, что вариантов осталось немного и Леонард для нее - последний шанс. Искрометная комедия, полная абсурдных ситуаций и гротесковых сцен, рассказывающая о трансформации характеров и желаний главных героев.

29 декабря в 19.00

Still Rocking You, 12+

В программе легендарные хиты Queen и Scorpions с симфоническим оркестром - золотая классика рока. Изысканные симфонические аранжировки, виртуозные гитарные соло и чувственный, мощный вокал Сергея Арутюнова, покорившего поклонников шоу «Голос» исполнением Send Me an Angel.

4 января в 20.00

RockCellos:Мировые рок-хиты на виолончелях, 6+

Сочетание классики и рока - вот что такое настоящая альтернатива попсе. То, что группа RockCellos вытворяет с виолончелями, - невероятно! В программе вечера мировые хиты групп Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Muse, Queen, The Cranberries, Scorpions, Pink Floyd, Marilyn Manson, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, The Beatles, Bon Jovi, Kiss, Limp Bizkit, The Prodigy, Michael Jackson, Blur, 30 Seconds To Mars, Coldplay, Arctic Monkeys, No Doubt, Radiohead, Maroon 5, Gorillaz, Survivor, The Rasmus, Depeche Mode, Europe, Deep Purple, Aerosmith.

«Не в свои сани не садись», 12+

5 января в 19.00

Комедия по пьесе Островского, которую поставил ученик Марка Захарова Роман Самгин, подарит ощущение праздника, в котором нет места отчаянию, а только любви, честности и справедливости. В спектакле с участием Ирины Муравьевой и Сергея Никоненко много музыки, песен, пластики, позитивного настроения.

Soprano

7 января в 19.00

В Воронеж снова приезжает шоу женских голосов Михаила Турецкого - арт-группа Soprano! Это группа, которая с первых звуков завораживает слушателя своим звучанием, благодаря чарующему сочетанию самых талантливых женских голосов. Девушки исполняют множество композиций совершенно разных жанров и направлений, который найдут отклик в сердце каждого гостя.

EVENT HALL

7 января в 19.00

«Музыка в темноте»

Евгения Зима представит обновленное музыкальное шоу. Оркестр «Виртуозы Петербурга» исполняет сложнейшую симфоническую и оперную музыку в полной темноте. Это мультимедийное шоу - синергия высокого искусства и современных технологий: объединяет в себе 3D-графику и виртуозное мастерство музыкантов, танцы, оперный вокал, звездные инсталляции, живые съемки Вселенной. В шоу задействованы ведущие солисты Михайловского и Мариинского театра, хореография от победителей танцевального телепроекта.