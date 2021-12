Новогодние концерты 2021-2022 в Воронеже: афиша, расписание

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За локдаун все соскучились по праздничным мероприятиям. На Новый год можно компенсировать. «Комсомолка» составила афишу концертов, которые пройдут перед праздником и в дни новогодних каникул. Но помните, что продолжаем соблюдать санэпидправила: ходим на концерты в масках, с QR-кодами или бумажными сертификатами о прививке.

ВОРОНЕЖСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

22 декабря в 19.00

«Посвящение Давиду Ойстраху. Часть 1», 6+

Концертная программа абонемента №1 «Музыкальный калейдоскоп» симфонического оркестра ВКЗ. Играет «Квартет имени Давида Ойстраха» (Андрей Баранов - скрипка, Родион Петров - скрипка, Федор Белугин - альт, Алексей Жилин – виолончель).

Программа: Дворжак. Квартет № 5 фа-минор; Шостакович. Квартет № 7 фа-диез минор; Шостакович. Квартет № 10 ля-бемоль мажор; Шор. "Морские пейзажи" (версия для струнного квартета Чайковского).

23 декабря в 19.00

«Посвящение Давиду Ойстраху. Часть 2», 6+

Концертная программа абонемента №1 «Музыкальный калейдоскоп» симфонического оркестра ВКЗ. Играют музыканты «Квартета имени Давида Ойстраха и симфонический оркестр Воронежского концертного зала под управлением Юрия Андросова. Программа: Моцарт – Концертная симфония ми-бемоль мажор для скрипки и альта с оркестром, К. 364, солисты: Андрей Баранов (скрипка), Федор Белугин (альт); Брамс – Двойной концерт для скрипки и виолончели ля минор, Op. 102, солисты: Родион Петров (скрипка), Алексей Жилин (виолончель).

фото Воронежской филармонии

25 декабря в 19.00

Impulse of Fermata, 12+

Эстрадный хор ВКЗ Fermata подготовил программу с хитами современной молодежной музыки. Яркое многоголосое шоу откроет новые стороны любимых песен, заряженных энергией лучших исполнителей голоса и приправленных хореографией.

афиша ВКЗ

26 декабря в 19.00

«Steinway & Sons приглашает», концерт в рамках абонемента №4

Вместе с оркестром ВКЗ выступит лауреат восьми международных конкурсов, пианист Филипп Копачевский. Он играл с множеством прославленных коллективов. В программе воронежского концерта: Шор – «Записки путешественника» сюита для ф-но с оркестром; Моцарт – Концерт для фортепиано с оркестром № 17, соль-мажор, Ибер – сюита «Париж». Дирижер - Михаил Кирхгофф (Россия).

27 декабря в 19.00

«Эпоха осуждения», 18+

Stand up Андрея Бебуришвили. Резидент ComedyClub, победитель Comedy Баттла и ведущий проекта «Открытый микрофон» зарядит порцией юмора на следующий год. Легко и иронично о насущном и обыденном - простые на первый взгляд шутки Андрея Бебуришвили помогут расслабиться и посмеяться без лишних раздумий.

афиша ВКЗ

29 декабря в 19.00

Still Rocking You, 12+

В программе легендарные хиты Queen и Scorpions с симфоническим оркестром - золотая классика рока. Изысканные симфонические аранжировки, виртуозные гитарные соло и чувственный, мощный вокал Сергея Арутюнова, покорившего поклонников шоу «Голос» исполнением Send Me an Angel.

афиша ВКЗ

4 января в 20.00

RockCellos:Мировые рок-хиты на виолончелях, 6+

Сочетание классики и рока - вот что такое настоящая альтернатива попсе. То, что группа RockCellos вытворяет с виолончелями, - невероятно! В программе вечера мировые хиты групп Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Muse, Queen, The Cranberries, Scorpions, Pink Floyd, Marilyn Manson, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, The Beatles, Bon Jovi, Kiss, Limp Bizkit, The Prodigy, Michael Jackson, Blur, 30 Seconds To Mars, Coldplay, Arctic Monkeys, No Doubt, Radiohead, Maroon 5, Gorillaz, Survivor, The Rasmus, Depeche Mode, Europe, Deep Purple, Aerosmith.

афиша ВКЗ

ФИЛАРМОНИЯ

23 декабря в 19.00

Новогодний Jazz, 12+

Концерт в рамках абонемента № 15 «Джазовое наследие» даст Big Band Воронежской филармонии. В праздничную программу артисты коллектив включил новогодние и рождественские джазовые композиции. Big Band продолжает лучшие традиции классических джаз-оркестров, отличительной особенностью которых является особая техника игры: импровизация солистов, использование нестандартных типов оркестрового аккомпанемента, смешение контрастных тембров, неравномерная ритмическая пульсация и постоянные сдвиги акцентов. Исполняя свинг, би-боп, ритм-энд-блюз, традиционный джаз, Big Band Воронежской филармонии создает на их основе свое неповторимое звучание. Дирижирует Сергей Борисов, вокал Татьяна Спасибухова, вечер ведет Анастасия Шевнева.

фото филармонии

24 декабря в 19.00

"Музыка для души", 12+

Концерт театра поэзии "Элегия". Окунуться в мир чудесных мелодий и наполнить себя знакомыми и трогающими родное сердце звуками, в литературно-музыкальной гостиной приглашают лауреаты Первой Национальной оперной премии «Онегин» Екатерина Гаврилова и Игорь Горностаев, трио «Элегия», пианистка Светлана Гельфанд, солисты балета Воронежского ТОБ Ольга и Иван Негробовы.

25 декабря в 18.00

«Классика и джаз», 12+

В программе вечера – авторские джазовые аранжировки классических произведений, созданные петербургским пианистом и композитором Александром Масловым. Он выступал с Симфоническим оркестром Капеллы Санкт-Петербурга, Академическим симфоническим оркестром Петербургской филармонии, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Московским симфоническим оркестром, Национальным симфоническим оркестром Украины, Польским симфоническим оркестром радио и телевидения, Миланским симфоническим оркестром имени Верди. В Воронеже пианист выступит вместе Воронежским симфоническим оркестром под управлением Игоря Вербицкого. Предваряет выступление комментарий профессора Бронислава Табачникова.

афиша филармонии

26 декабря в 13.00

Мелодии на бис, 6+

Концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра в рамках абонемента №10 "Фантазии с оркестром". В предновогоднюю программу коллектив, который является лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса эстрады, включил эстрадные хиты, оригинальные попурри из мультфильмов и джазовых мелодий. Главный дирижер – лауреат форума «Достояние культуры Воронежа» Виктор Шорин. Ведет концерт Анастасия Шевнева.

26 декабря в 18.00

«Весело, весело встретим Новый год», 12+

В праздничную новогоднюю программу вошли хиты зарубежной музыки, российские и советские шлягеры в исполнении Мужского хора ART’o’dox. Это команда молодых, энергичных и очень талантливых певцов. Их мощные и выразительные голоса покорили зрителей разных стран на международных фестивалях и форумах. Многообразие тембральных красок – от лирического тенора до могучего баса, сливаясь в единый строй, образуют необычайно интересную окраску, присущую только этому коллективу.

фото филармонии

30 декабря в 19.00

«Симфоническая музыка по субботам», абонемент №1, 12+

Гости вечера услышат праздничную новогоднюю программу в исполнении Воронежского академического симфонического оркестра. Коллектив – один из старейших симфонических составов России, созданный в 1925 году. Дает больше 70 концертов в год, исполняя разнообразные программы с выдающимися отечественными и зарубежными артистами, принимает участие в международных фестивалях и форумах в России и за рубежом. Вступительное слово Бронислава Табачникова.

фото филармонии

ДВОРЕЦ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

4 января в 16.00

Концерт ансамбля «Воронежские солисты», 6+

В Доме с ризалитами дворцового комплекса Ольденбургских пройдет классическая рождественская программа в исполнении ансамбля «Воронежские солисты» (Алексей Акимов – баян, Валерий Калашников – баян, Ольга Калашникова – фортепиано, Евгений Мингалев – контрабас, Евгений Мисников – ударные). Посетители услышат известные мелодии в авторской джазовой аранжировке в инструментальном исполнении.

EVENT HALL

7 января в 19.00

«Музыка в темноте», 6+

Евгения Зима представит обновленное музыкальное шоу. Оркестр «Виртуозы Петербурга» исполняет сложнейшую симфоническую и оперную музыку в полной темноте. Это мультимедийное шоу - синергия высокого искусства и современных технологий: объединяет в себе 3D-графику и виртуозное мастерство музыкантов, танцы, оперный вокал, звездные инсталляции, живые съемки Вселенной. В шоу задействованы ведущие солисты Михайловского и Мариинского театра, хореография от победителей танцевального телепроекта.