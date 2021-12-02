Депутаты воронежской Гордумы одобрили поиск инвестора для парка «Танаис»

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В городской Думе Воронежа прошло заседание комиссии по экологии и природопользованию. Депутаты выслушали доклад о выполнении поручений, которые были даны чиновникам по итогам расширенного заседания в октябре.

Поливать нужно - рубить нельзя

В начале мероприятия выступила заместитель руководителя городского управления экологии Елена Уварова. Она рассказала, что в новом генплане предложено формирование озелененных территорий общего пользования суммарной площадью около 2674,45 га. Для этого требуется перевести часть земель лесного фонда в земли населенных пунктов в статусе городских лесов.

Елена Николаевна заверила, что эти изменения специалисты управления главного архитектора сейчас согласовывают с Минприроды и Рослесхозом. Работы планируют завершить до конца 2021 года. Если предложения будут приняты, то обеспеченность зелеными насаждениями составит 220 квадратных метров на каждого воронежца. Это значительно выше предусмотренного норматива - 16 «квадратов» на жителя.

Также в мэрии озаботились поливом городских деревьев и кустов в жаркое время.

- Сейчас готовятся изменения в нормативный акт Воронежа в части увеличения объемов полива с 10 до 20 раз с апреля по октябрь в вегетационный период и из расчета 40 литров воды - на дерево, 30 литров - на один погонный метр кустарника, - пояснила Елена Уварова.

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А вот вырубать или пересаживать деревья и кустарники можно только при получении порубочного билета. Сегодня при районных управах действуют специальные комиссии. Их эксперты (представители управления экологии, профильных вузов и организаций) занимаются обследованием зеленых насаждений, оценивают жизнеспособность растений. За самовольное уничтожение деревьев и кустов грозят немаленькие штрафы. Как отметили в Гордуме, ежегодно с нарушителей в бюджет Воронежа взыскивают около 10 млн рублей.

Также был создан специальный координационный совет, который рассматривает проблемы сохранения и развития зеленого фонда города. В его состав вошли представители профильных структурных подразделений мэрии, управ районов, общественники, ученые и депутаты городской Думы: Юрий Яковлев, Константин Ашифин, Александр Чистяков.

Болевая точка на теле города

Вторая важная тема, которую обсудили на заседании комиссии, - будущая реконструкция старейшего городского парка «Танаис», что расположен в Советском районе. И. о. директора МКУ «Агентство по созданию и развитию системы управления проектной деятельностью» Вероника Ковалева рассказала, что власти уже начали поиск инвестора для реализации этого масштабного проекта. «Танаис» находится в плачевном состоянии, поэтому остается одной из болевых точек на экологическом теле Воронежа.

Председатель думской комиссии по экологии и природопользованию, депутат Константин Ашифин справедливо заметил, что вопрос нельзя снимать с повестки, поскольку в Гордуму до сих пор поступает масса обращений и жалоб от граждан. Они просят благоустроить эту зеленую зону.

- Сегодня нам представители мэрии рассказали о том, что разработана концепция и план реконструкции парка, идет поиск инвестора. Будет размещено в СМИ соответствующее объявление. Но и сейчас мы своим вниманием парк не оставим. Финансирование текущих благоустроительных работ там недостаточное, штатная численность не соответствует нормативным показателям. Поэтому депутаты планируют обратиться к главе города с тем, чтобы на территории «Танаиса» на должном уровне осуществлялась уборка, обрезка деревьев и другие необходимые работы.

Также в ходе встречи парламентарии обсудили наделение правами юрлица воронежского управления экологии. Этот проект разработали для того, чтобы привести Положение об управлении экологии в соответствие действующему законодательству.

Ирина Шабанова