Адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Воронежской области на декабрь 2021: официальный список

Сейчас в регионе организовано 56 пунктов вакцинации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. По последним данным регионального опертштаба, вакцинацию прошли 1 155 175 человек. Для формирования коллективного иммунитета, по мнению санитарных врачей, прививку должны сделать полтора миллиона жителей области. После чего станет возможным снятие ограничений.

Записаться на прививку можно через сайт Госуслуг, а также в медучреждениях - по телефону или при очном посещении регистратуры. Пункт вакцинации может иметь несколько прививочных кабинетов, которые работают в будние дни в две смены, а в выходные – в одну. Прививки не обязательно делать в поликлинике по месту жительства, процедура доступна в любом удобном учреждении. Необходимо взять с собой документы: паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Сейчас в регионе организовано 56 пунктов вакцинации в 32 районных больницах, 14 поликлиниках Воронежа, два областных больницах, а также в шести ведомственных и два в частных медорганизациях.

Пункты вакцинации против коронавирусной инфекции в Воронеже:

- областной диагностический диспансер (пл. Ленина, 5а);

- областная больница №2 (ул. Карла Маркса, д. 35);

- областная больница №1 (Московский пр-кт, 151);

- городская поликлиника №1 (1 корпус, ул. Березовая Роща, 66; 2 корпус, пр-т Революции, 10; 3 корпус, ул. Таранченко, 42; 3 корпус, офис ВОП, ул. Средне-Московская, 1; 4 корпус, ул. Чайковского, 8);

- городская поликлиника №3 (пер. Ботанический, 47; Шишкова, 71; Остроухова, 1; Машиностроителей, 13б; Геращенко, 3);

- городская поликлиника №4 (ул. Генерала Лизюкова, 24, ул. Владимира Невского, 17а; ул. Генерала Лизюкова, 78; Подгоренская врачебная амбулатория, Площадь Советов, 10);

- городская поликлиника №7 (ул. Писателя Маршака, 1; ул. Острогожская, 170/20, ул. 232 Стрелковой Дивизии, 45а);

- городская поликлиника №10 (ул. Красноармейская, 19; ул. 20-летия Октября, 94; ул. Чапаева, 112);

- поликлиника № 19 (ул. Ростовская, 43);

- поликлиника № 18 (Ленинский проспект, 2/5);

- городская поликлиника №22 (ул. Глинки, 34; ул. Полякова, 7);

- воронежская городская больница №2 (пер. Санаторный, 10; ул. Федора Тютчева, 95);

- городская больница №5 (ул. П. Осипенко, 11 и 9);

- городская больница №11 (ул. Переверткина, 16а; ул. З. Космодемьянской, 17);

- городская больница №16 (ул. Арзамасская, 4; ул. Туполева, 43);

- воронежская городская больница №20 (ул. Депутатская,15);

Пункты вакцинации от ковида в районах области

Аннинская районная больница:

- Анна, ул. Первомайская, 3а (процедурный кабинет, прививочный, передвижной пункт вакцинации);

- село Садовое, ул. Малая Советская, 38;

Бобровская районная больница:

- Бобров, ул. Гагарина, 333;

- Коршевская амбулатория;

- Хреновская амбулатория;

- Ясенковская амбулатория;

- с.Шестаково Ясенковской амбулатории;

Богучарская районная больница:

- Богучар, пр-кт 50-летия победы, 2;

- с. Залиман, ул. Малаховского, 15;

Борисоглебская районная больница:

- Борисоглебск, ул. Свободы, 206;

- Борисоглебск, ул.40 лет Октября, 309;

- Борисоглебск, ул. Юбилейная, 63а;

- с. Губари, ул. Ленинская, 60;

- с. Третьяки, ул. Ленинская, 52а;

- с. Чигорак, ул. Первомайская, 2а;

Бутурлиновская районная больница:

- Бутурлиновка, ул. Заводская, 56;

- Бутурлиновка, ул. III Интернационала, 1а;

- с. Козловка, ул. Октябрьская, 37/3;

- с. Великоархангельское, ул. Рабочая, 15;

- с. Васильевка, ул. Комсомольская, 3;

- с. Клеповка, ул. Рокоссовского, 4, корп 2;

- р.п. Нижний Кисляй, ул. Школьная, 18;

- с. Гвазда, ул. Центральная, 134а;

Верхнемамонская районная больница:

- с. В.Мамон, ул. Правды, 20;

- с. В.Мамон, ул. Прогресс, 1;

- с. В.Мамон, пл. Братская, 3;

- с. Нижний Мамон, ул. 40 лет Победы, 19г;

- с. Нижний Мамон, ул. Ленина, 15;

- с. Гороховка, ул. Советская, 165;

- с. Р.Журавка, ул. Центральная, 165/1;

- с. Дерезовка, ул. Молодежная, 32;

- с. Осетровка, ул. Алпеева, 29;

- с. Ольховатка, ул. Дьячкова, 19а;

- с. Приречное, ул. Ленина, 79а;

- с. Мамоновка, ул. Первомайская, 56;

- с. Лозовое, ул. 40 лет Победы, 13/1;

- с. Лозовое, ул. Авдеева, 3;

Верхнехавская районная больница:

- Верхняя Хава, ул. Ленина, 11;

- Углянская амбулатория, п. Подлесный, Школьная, 145а;

- на базе медицинского кабинета ФОК, Ленина, 12а;

Воробьевская районная больница:

- Воробьевка, ул. Гоголя, 8;

- с. Березовка, пл. Победы, 2;

- с. Нижний Бык, ул. Шапошникова, 3;

- с. Рудня, ул. Ленина, 81;

- с. Никольское, ул. Борцов Революции, 48;

- с. Затон, ул. Кирова, 103 а;

- с-з Краснопольский, ул. Гагарина, 1;

Грибановская районная больница:

- Грибановский, ул. Пирогова, 16;

- с. В.Карачан, ул. Революции, 5;

- с. Листопадовка, ул. Глотова, 14;

- с. 1 М. Алабухи, ул. Первомайская, 7;

- с. Новогольелань, ул. Октябрьская, 63;

- с. Н. Карачан, ул. Советская, 37;

- с. Б.Алабухи, Микрорайон Больница, 11;

Калачеевская районная больница:

- Семеновская врачебная амбулатория;

- Хрищатовская врачебная амбулатория;

- амбулатория п. Пригородный;

- амбулатория совх. Калачеевский;

- Подгоренская врачебная амбулатория;

- Макинская амбулатория;

- Новокриушанская врачебная амбулатория;

- Новомиловатская амбулатория;

- Калач, ул. Луначарского, 4;

Каменская районная больница

- Каменка, ул. Полевая, 2;

- с. Карпенково, ул. Центральная, 40а;

- с. Марки, ул. Центральная, 5а;

Кантемировская районная больница

- Кантемировка, ул. Декабристов, 135;

- с. Митрофановка, ул. Комарова, 12;

- с. Михайловка, ул. Буденного, 55б;

- с. Новобелая, ул. Советская, 25;

- с. Волоконовка, ул. Победы, 8б;

- с. Новомарковка, ул. Советская, 25а;

- с. Писаревка, ул. Молодежная,12а;

- с. Титаревка, ул. Победы, 49;

- с. Талы, ул. Центральная, 162;

Каширская районная больница:

- Каширское ул. Комсомольская, 4;

- п. Колодезный ул. Центральная, 20 а/1;

- с. Красный Лог ул. Школьная, 20 а;

- врачебная амбулатория им. Дзержинского ул. Солнечная, 2;

- п. Боево ул. Ленина, 111;

Лискинская районная больница:

- Лиски, ул. Сеченова, 24;

- с. Копанище, ул. Советская, 4;

- Лиски, ул. Ульяны Громовой, 37;

- с. Лискинское, ул. 40 лет Победы, 11;

- с. Нижний Икорец, ул. Молодежная, 18;

- р.п. Давыдовка, ул. Пролетарская, 29;

- с. Почепское, ул. Садовая, 11;

- с. Бодеевка, ул. Молодежная, 1;

- с. Дракино, ул. Ленина, 110ж;

- с. Машкино, ул. Банникова, 3а;

- с. Аношкино, ул. Центральная, 74;

- с. Старая Хворостань, ул. Школьная, 53;

- с. Селявное -2, ул. Садовая, 3а;

- с. Троицкое, ул. Буденного, 118 в;

- с. Ермоловка, ул. Колхозная, 63а;

- с. Средний Икорец, ул. 30 лет Победы, 10в;

- с. Тресоруково, ул. Набережная, 11;

- подсобное хозяйство санатория имени Цюрупы, ул. Парковая, 9;

- с. Владимировка, ул. Тамбовская, 7;

- с. Колыбелка, ул. 1 Мая, 8;

- с. Щучье, ул. Советская, 37 а;

- с. Петровское, ул. 40 лет Октября, 24;

- с. Екатериновка, ул. Центральная, 75;

- с. Лиски, ул. Советская, 12;

- с. Залужное, ул. Советская, 69а;

- с. Селявное, ул. 9 мая, 3;

- с. Коломыцево, ул. Солнечная, 3;

- х. Дивногорье, ул. Центральная, 11;

- с. Лиски, ул. Ленина, 54а;

- х. Никольский, ул. Кирова, 209а;

- с. Ковалево, ул. Молодежная, 1;

- с. Тресоруково, ул. Набережная, 11;

- с. Нижнемарьино, ул. Заводская, 22а;

- с. Высокое, ул. Советская, 34;

- поселок совхоза «Вторая пятилетка», переулок Мира, 6;

Нижнедевицкая районная больница:

- Нижнедевицк, ул. Юбилейная, 21;

Новоусманская районная больница:

- с. Отрадное, ул. Советская, 60;

- пос.1 –го отд. с-за «Масловский», ул. Савченко, 23;

- с.Р-Хава, ул. Советская, 1;

- с. Орлово, ул. Больничная, 23, корп.2;

- с. Рогачевка, ул. Спартака, 100;

- с. Новая Усмань, ул. Ленина, 303а;

Новохоперская районная больница:

- Новохоперск, ул. Клиническая, 2;

- поликлиника Елань-Коленовской участковой больницы;

Ольховатская районная больница:

- Ольховатка, ул. Базарная,1;

- сл. Шапошниковка, ул. Шевченко, 2 ж;

- с. Гвоздовка, ул. Молодежная, 168 в;

- сл. Караяшник, ул. Почтовая, 28;

- сл. Новохарьковка, ул. Октябрьская, 161а;

Острогожская районная больница:

- Острогожск, ул. Октябрьская, 150;

- с. Урыв-Покровка, ул. Центральная, 105;

- с. Коротояк, ул. Ф.Энгельса, 31;

Павловская районная больница:

- Павловск, пер. Лесной, 1а;

- с. Воронцовка, ул. Пушкинская, 55а;

- с. Петровка, пр. Революции, 109/1;

- с. Русская Буйловка, ул. Ленина, 38;

- с. Елизаветовка, пр. Революции, 35;

- с. Александровка-Донская, ул. Садовая, 91а;

- с. Б-Казинка, ул. Подлужная 147;

- с. Гаврильск, ул. Советская, 106;

- с. Лосево, ул. Буденого, 21б;

- с. Воронцовка, ул. Пушкинская, 55а;

Панинская районная больница:

- Панино, ул. Железнодорожная, 8;

- п. Перелешино, ул. Майская, 65б;

- р.п. Перелешинский, ул. Ленина, 3;

- с. Криуша, ул. Молодежная, 44;

- с. 1 Красный Лиман, ул. Молодежная, 43;

Петропавловская районная больница:

- Петропавловка, ул. Восточная, 11;

- с. Старая Меловая, ул. Набережная, 5;

Поворинская районная больница:

- Поворино, ул. Советская, 4;

- с. Пески, ул. Советская, 6;

Подгоренская районная больница:

- Подгоренский, ул. Калинина, 21;

Рамонская районная больница:

- п. ВНИИСС, 110;

- п. ВНИИСС, 21а;

- с. Большая Верейка, ул. Советская, 16;

- с. Новоживотинное, ул. Мира, 21а;

- с. Ямное, ул. Советская, 2г;

Репьевская районная больница:

- Репьевка, ул. Мира, 35;

- с. Краснолипье, пл. Ленина, 3;

Россошанская районная больница:

- Россошь ул. Белинского, 27;

- Россошь ул. Маршака, 61;

- с. Новая Калитва, ул. Первомайская, 31;

- с. Кривоносово, ул. Больничная, 3в;

- п. Начало, ул. Первомайская, 6;

- с. Александровка, ул. Ленина, 271;

Семилукская районная больница:

- с. Девица, ул. Танкистов, 79а;

- рп Латная, ул. Заводская, 18а;

- с. Землянск, пл. Леженина, 31;

- с. Старая Ведуга, ул. Победы, 41;

- г. Семилуки, ул.25 лет октября, 136;

Таловская районная больница:

- Абрамовская врачебная амбулатория;

- Таловая ул. Пирогова, 3а;

Терновская районная больница:

- Терновка, ул. Свободы, 13;

Хохольская районная больница:

- Хохольский,ул. Ленина, 16;

- с. Гремячье, ул. Первомайская, 1в;

Эртильская районная больница:

- Эртиль, ул. Зеленая, 11.