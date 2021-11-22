«По следам убийцы»: как работают воронежские криминалисты

На счету Анатолия Скопенкова уже сотни раскрытых дел

Как силовики вышли на след убийцы воронежской учительницы? Как удалось поймать насильника, напавшего на 14-летнюю девочку в Острогожском районе? Как нашли мужчину, жестоко убившего учительницу в Воронеже? «Комсомолка» встретилась с Анатолием Скопенковым. Он работает криминалистом в воронежском управлении Следственного комитета России, на его счету - уже сотни раскрытых дел. И мы поговорили о самых громких из них, а также о специфике этой непростой и интересной профессии.

В следственном управлении СКР по Воронежской области Анатолий Николаевич - с 2007 года

В следственном управлении СКР по Воронежской области Анатолий Николаевич - с 2007 года и уже 5 лет - в отделе криминалистики. Что нужно для этой профессии? На его взгляд, определенный опыт и желание работать. А технических возможностей сегодня не счесть.

ГЕНЕТИКА В ПОМОЩЬ

- Последние несколько лет наука шагнула далеко вперед. Сегодня говорят об уникальных методах работы криминалистов и новой технике, состоящей у них на вооружении. Значит ли это, что то, как расследовали преступления 20 лет назад, устарело?

- Азы, основы криминалистики, мне кажется, останутся и еще долго будут актуальны в нашей работе. Сейчас развивается наука, которая нам сильно помогает. Те же генетика и биология. К примеру, генетическая экспертиза еще 15 лет назад не была так широко применима в нашей сфере, а сейчас она стоит на первом плане при закреплении доказательств, при установлении причастности лица к преступлению. Также широко применимы дактилоскопическая (отпечатки пальцев), трасологическая (изучение следов ног, обуви), психологическая экспертизы. Точность исследований достаточно высока. Эти доказательства неоспоримы, и мы уже можем говорить о виновности лица. Всего проводим более 40 экспертиз, которые в той или иной степени помогают понять и восстановить картину произошедшего.

Выручает генетическая экспертиза, когда необходимо определить, кому принадлежат скелетированные останки трупов.

- Как давно используете генетическую экспертизу?

- Уже более десяти лет. И сейчас выдаем большие объемы - на генетический учет поставлены тысячи людей, их данные хранятся в федеральной базе. Это дает в будущем при раскрытии преступлений большую вероятность, что мы найдем виновного, если он ранее попадал в поле зрения правоохранителей. Это очень удобно, быстро, экономит силы и средства. В моей практике такое было. Мы раскрывали преступление - изнасилование 14-летней девочки в Острогожском районе. Мама привезла дочь на летние каникулы в деревню. Подросток вышел погулять, и на нее напал неизвестный мужчина прямо недалеко от дома. Ребенок запомнил, что злоумышленник был в шапке. Составили фоторобот. Мы искали его восемь месяцев: проработали около 200 человек, в том числе ранее судимых, психически нездоровых. Все мимо - уже чувствовалось опустошение, но работать не переставали. В итоге помогла генетика. Вещи девочки отдали на экспертизу, и результаты проверили по федеральной базе. В течение одного дня определили причастность к преступлению человека, который в ней был, - ранее судимый, но якобы вставший на путь исправления семьянин из Рамонского района. В настоящее время преступник отбывает наказание в местах лишения свободы.

Высокие награды – за нелегкий труд

- Генетический след можно определить даже по мельчайшим частицам?

- Да. В конце января 2021 года мы расследовали дело об изнасиловании десятилетней школьницы в Левобережном районе. Преступник был одет в маску и перчатки, но и в этом случае его следы удалось обнаружить на одежде потерпевшей. ДНК совпало с образцами в базе. Таким образом удалось задержать 29-летнего мужчину, приехавшего из Липецкой области. Расследование уголовного дела продолжается.

Анатолий Скопенков на месте ЧП: взрыв маршрутки возле Галереи Чижова

НЕ ПОЙТИ ПО ЛОЖНОМУ СЛЕДУ

- Если преступник хочет запутать следствие, помогает ли это вычислить генетика?

- Да. Года три назад в Железнодорожном районе в одной из квартир нашли повешенную женщину. На месте все говорило о том, что это был суицид. Молодой следователь, может, и не обратил бы внимания, но у нас возникли сомнения. Мы взяли смывы на экспертизу - и она показала, что тело перемещали из одной комнаты в другую. На нем остались биологические следы преступника, который инсценировал самоубийство потерпевшей. Он не смог повести нас по ложному следу. В результате преступник был установлен и в последующем осужден к лишению свободы.

Именно генетика помогла воронежским криминалистам поднять нераскрытые в 1990-х - 2000-х годах дела, где сохранились вещественные доказательства, и идентифицировать личности виновных, поскольку некоторые уже были в базе.

Выручает она и когда необходимо определить, кому принадлежат скелетированные останки трупов. Позволяет сравнить образцы с ДНК родственников. Например, мама десять лет назад сообщала в полицию о пропаже сына. Исследовали биологические следы с его личных вещей, установили ДНК родственника и загрузили результаты в базу. При проверке неопознанных трупов легко можно сравнить, совпадают ли они. Современные технологии позволяют в кратчайшие сроки идентифицировать личность пропавших, в том числе из других регионов.

Также сегодня мы можем восстановить по черепу прижизненный портрет лица: как он выглядел в молодости и как спустя несколько лет.

- Есть редкие экспертизы?

- Например, одорологическая, или еще ее называют ольфакторной, когда на месте определяют запаховые следы. Но в этом случае есть нюансы: надо хранить объект исследования правильно, чтобы он не портился, не видоизменялся.

Бывало, назначали дендрологическую экспертизу - определяли наслоение на объектах древесины.

КСТАТИ

Что хранится в секретном чемодане криминалиста?

Секретный чемоданчик криминалиста

Естественно, в нем все, что необходимо на месте преступления. Но это только в сериалах эксперт входит в комнату, где произошло убийство, легко. На самом деле чемодан весит более 15 килограммов. А уж если криминалист выезжает в полной амуниции, то одному человеку все технические средства донести нереально. Еще нужны металлоискатели, георадары, источник криминалистического света и многое другое. У экспертов сейчас есть оборудование, которое помогает в траве или снегу найти электронные приборы вплоть до размера сим-карты.

Метка с номером

Каждый объект, каждое пятно на месте происшествия криминалист фиксирует специальной картой. Его фотографируют и присваивают ему условный номер - так потом быстрее определить тот, на который укажет эксперт. Сколько их потребуется, никто не знает: может, два десятка, а может, и несколько сотен. На одном из мест преступлений Анатолием Скопенковым было изъято 257 объектов.

Метки помогают быстро найти нужный объект Фото: Ирина ШАБАНОВА

- В феврале этого года мы расследовали резонансное уголовное дело: жестоко убили учительницу в Коминтерновском районе. Когда осматривали место преступления, были найдены пятна крови. Больше полутора километров оперативники шли по следам предполагаемого преступника. Каждое пятно, которое мы нашли, было под номером. Во время экспертизы стало известно, что среди обнаруженных следов есть кровь нападавшего. Как выяснилось позднее, он поранился во время совершения преступления. Эксперт мне звонит и говорит: «В объекте 7 и 9 найдена кровь преступника». И я уже понимаю, где конкретно они изымались. Так удалось установить лицо, причастное к преступлению, - делится Анатолий Николаевич. Сейчас уголовное дело направлено в областной суд для рассмотрения по существу.

Упаковочный материал

Это конверты и различные контейнеры для биоматериала. Когда криминалист изымает улики, он должен быть в маске, перчатках и при этом не чихать и не кашлять. А сами перчатки протирать спиртом, чтобы случайно не смешать ДНК предполагаемого преступника со своим. Иначе работа насмарку.

- Коллеги из другого региона рассказали об интересном случае. На изъятой с места преступления одежде нашли капли крови, которая принадлежит следователю. Возник вопрос: откуда? У следователя на теле ран не было, носом кровь не шла. И только потом догадались: дело было в лесу, и во время осмотра места происшествия он убил на себе комара. Этими же руками в перчатках изъял вещи. Таким образом оставил свою кровь.

Перекись водорода и дистиллированная вода

С помощью первой мгновенно определяют следы крови, а с помощью второй их изымают.

Экспресс-тесты

Благодаря им прямо на месте можно определить, кому принадлежат следы крови: человеку, птице или другому животному.

- Бывает, следователь задает вопрос подозреваемому: «Почему у вас топор в крови?». Он отвечает: «Курицу зарубил». Тест мгновенно показывает, чья это кровь, - поясняет тонкости работы Анатолий Николаевич.

Тест определяет кровь человека Фото: Ирина ШАБАНОВА

Дальномер

Определяет расстояние на местности.

Дальномер покажет расстояние Фото: Ирина ШАБАНОВА

В ТЕМУ

Без улик преступлений не бывает

Так считают криминалисты. Злоумышленник в любом случае оставляет какие-либо следы. Особенно если идет на тяжкое преступление: он в ажиотаже и допускает просчеты, оставляя следы.

- Бывают, конечно, хладнокровные, но в большей степени они начинают торопиться, делать ошибки, что-то идет не по плану. Между тем, с уликами надо работать аккуратно. Бывает, что все на месте преступления указывает на одного человека, а виновен оказывается другой. Недавно расследовали уголовное дело в Рамонском районе, из которого можно сюжет для сериалов почерпнуть. Под окнами многоквартирного дома находят тело молодой женщины с ножевыми ранениями. На первый взгляд все выглядело банально: на месте преступления оставлен нож, на нем следы, несколько соседей видели накануне вечером, как будущая жертва распивала спиртное в компании мужчины. Мы везем этого человека в отдел полиции. Он ничего не помнит, но соглашается: наверное, это я сделал. Но на месте происшествия специалист находит след обуви и отправляет на экспертизу. У этого мужчины она другая. Мы перерыли его дом, квартиру его мамы, родственников - думали: может, где спрятал. Не нашли. Тогда пошли проверять поквартирно. Один молодой человек подозрительно отказался с нами контактировать, тогда мы обыскали его жилище и нашли похожую обувь. Так в нашем поле зрения оказались двое. И через какое-то время вычислили третьего, который и был причастен к убийству. В ту ночь он приходил в этот дом в квартиру умершей родственницы переночевать, к женщине и мужчине испытывал неприязнь. Увидел, что мужчина уснул тут на порожках, а женщина отошла за дом. Зарезал ее, нож зарыл в лесополосе. Сходил домой за другим, измазал в крови жертвы, сунул в руку спящему, чтобы его подставить, и ушел. Если бы не след от обуви и дотошность эксперта, пришлось бы долго искать виновного. Такие дела приносят моральное удовлетворение - делится Анатолий Николаевич. Это дело сейчас рассматривается судом.

Есть в копилке криминалиста и сложные преступления, которые удалось раскрыть за считанные часы. Убийство матери двух детей на заправке в Новоусманском районе в 2019 году шокировало воронежцев. Однако уже спустя сутки Следственное управление сообщило: подозреваемый задержан.

В ОМВД города Лиски после взрыва

- Мы ни разу не пошли по ложному пути. Когда мужчину задержали, он даже не понимал, как так быстро его нашли. Около восьми утра мы приехали на заправку, а в шесть утра на следующий день он нам уже показывал на месте, как совершал преступление. Когда ранее начали изымать улики, поняли: человек с улицы не мог это сделать. Там были такие тонкости, что их мог знать только тот, кто там работал. Преступник забрал все жесткие диски с записями видеонаблюдения, выкрутил камеру, о которой посторонний не мог знать, звонил жертве. Что ни шаг - все подтверждало его причастность, - вспоминает Анатолий Скопенков.

Ну и, конечно же, в расследованиях помогают коллеги из следственных управлений СКР из других регионов. Сегодня можно решить любой служебный вопрос в течение суток где-нибудь в Хабаровске или в Чите: допросить человека, получить образцы ДНК.

ФОТО: Следственное управление СКР по Воронежской области, Ирина Шабанова.