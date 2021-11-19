Валерий Жмак. Талантливый писатель и кропотливый исследователь исторических фактов

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Имея в недавнем прошлом отношение к торговому флоту, я принялся ее читать и очень скоро увлекся с точки зрения профессиональной специфики события были описаны точно и захватывающе.

Подбираясь к финалу,я узнал, что книга является новеллизацией и написана по сценарию одноименного фильма. К новеллизациямя всегда относился настороженно, ибо с литературной точки зрения эти творения больше напоминали адаптированные сценарии, сплошь состоящие из диалогов. «Ледокол» (16+) в этом смысле стал приятным исключением книга воспринималасьцельным и добротным литературным произведением, которое я «проглотил» всего за три вечера. Неделей позже я не поленился и посмотрел фильм. Признаюсь, после книги смотреть его было скучновато, так я знал много больше, чем происходило на экране.

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Годом позже я прочитал еще одну новеллизацию, вышедшую из-под пера того же автора Валерия Георгиевича Жмака. Книга «Время первых» (16+), и одноименный фильм с известными актерами в главных ролях получили тысячи положительных отзывов. И снова книга, как говорится, «зашла». Текст не изобилует литературными реверансами, автор сознательно жертвует ими в угоду точности описания деталей и достоверности обстановки. Он умело сохраняет напряжение и также умело управляет эмоциями читателя.

После «Времени первых» (16+) я уже сознательно искал произведения понравившегося автора. К сожалению, следующей новеллизации пришлось ждать около двух лет, но оно того стоило! Книга «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (16+) увидела свет в 2019 году и стала исключительным с точки зрение душевности и человечности произведением о нашем великом вратаре.

В 2020 году Валерий Жмак порадовал своих читателей четвертой новеллизацией, написанной к многострадальному фильму о летчике Михаиле Девятаеве. По сути книга стала самостоятельным произведением, так как у команды кинематографистов постоянно сдвигались сроки выхода киноленты, менялся актерский состав, а в сценарий вносились изменения. В результате повесть «Летчик Девятаев. Из фашистского ада в небо!» (16+) вышла намного раньше фильма и вновь поразила меня глубиной проработки и детализацией каждого события. Я знал, что Михаил Петрович Девятаев ушел из жизни в 2002 году, но складывалось впечатление, будто он помогал Валерию Георгиевичу писать каждую главу этой замечательной книги.

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В сентябре 2021 года член Российского союза писателей и Союза писателей Северной Америки Валерий Жмак удостоился высокой награды, став лауреатом «Национальной литературной премии ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ». Это не первая награда выдающегося писателя. И искренне надеюсь не последняя.

Л. Быков

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