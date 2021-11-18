В Воронеже умер мужчина перед кабинетом вакцинации

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В воронежской поликлинике № 7 на улице Писателя Маршака, 1 сегодня утром, 18 ноября, умер 79-летний мужчина, пришедший делать вакцинацию. Он был записан в этот день на вторую прививку. Но неожиданно ему стало плохо, пока он заполнял в коридоре анкету, – об этом рассказали в областном департаменте здравоохранения.

Там пояснили, что вакцинацию первым компонентом мужчина перенес хорошо. Рано утром в 7:50 без очереди он зашел сначала в кабинет для осмотра и подготовки документов. Там ему заполнили документы и выдали анкету.

В 7:59 мужчина, заполняя анкету, побледнел и потерял сознание.

– К нему сразу же подбежал дежурный администратор, вызвавший врача-терапевта, который начал оказывать необходимую помощь. Параллельно была вызвана реаниматологическая бригада поликлиники, прибывшая в 8:03, и скорая реаниматологическая бригада, прибывшая в 8:15. До 8:33 медработники проводили сердечно-легочную реанимацию, вводили все необходимые препараты. Но, к сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата, – пояснили в облздраве.

Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. После нее станет известна точная причина смерти.