В центре Воронежа сфотографировали труп лисицы

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Воронежцы во вторник сфотографировали труп лисы на тротуаре прямо в центре города, на площади Заставы. Фотографию очевидцы разместили в паблике «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте». Судя по всему, животное попало под колеса одной из машин на оживленной улице, и осталось лежать в канаве между плиткой и бордюром.

«Комсомолка» сообщила об опасной находке в городскую станцию по борьбе с болезнями животных. Нам пообещали отправить на место специалиста. Если лису обнаружат, то направят на исследования. На наш вопрос о том, как в самом центре миллионного города могла оказаться лисица, заместитель руководителя станции Александр Гуник пояснил:

- На моей памяти трупы лис обнаруживали на улице Кольцовской, часто лис видят в районе улицы Ломоносова, последний раз вызов был в СНТ в Тепличном. На Заставу лиса могла прийти по железнодорожным путям из леса в поисках пищи.

Именно наличие богатой кормовой базы из мусорных контейнеров, по словам специалистов, привлекает диких животных в город. По этой причине лисы в последнее время стали в Воронеже явлением привычным. Например, их регулярно видят в Центральном парке.

Обилие этих животных отмечают также и в лесах на территории области. Воронежские охотники неоднократно заявляли о необходимости отстрела лис для регулирования их численности. Но пока, несмотря на формально выпущенные чиновниками документы, эта работа буксует.

Врачи категорически предостерегают горожан от общения с дикими животными из-за опасности заражения бешенством. А в случае нападения такого зверя надо немедленно обращаться в травмпункт для назначения прививок.