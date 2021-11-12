В воронежской многоэтажке балконная плита повисла на арматуре

Фото ГЖИ Воронежской области

Жительница дома № 53 по улице Варейкиса обнаружила, что бетонная плита в основании ее балкона треснула сразу с двух сторон. Женщина написала заявление в обслуживающую компанию, но УК с ремонтом тянула. Тогда жительница обратилась к жилинспекцию с жалобой на бездействие.

В ходе проверки жилищный инспектор выявил разрушение балконной плиты, местами до обнажения арматуры.

- Напомним, балконные плиты - это часть общедомового имущества. Следить за их содержанием обязаны управляющие организации, - отметили в ГЖИ области.

УК РЭП-101 выдали предписание провести ремонт с использованием армирующего материала.

В управляющей компании так прокомментировали ситуацию:

- После обращения к нам жителя мы провели осмотр и заказали экспертизу в специализированной организации. Мнение строительного эксперта в данном случае необходимо, так как плита может быть разрушена сильнее, чем кажется при простом осмотре. Уже, исходя из результатов исследования, будет понятно возможно ли балкон восстановить или его придется демонтировать. Это в случае, если разрушение консольного участка плиты критическое.

В УК добавили, что экспертиза пройдет уже на следующей неделе. А пока жильцам квартиры выдали предписание временно ограничить пользование балконом, так как это может быть небезопасным.

Управленцы обращаются к жильцам старых домов максимально разгрузить свои балконы, не захламлять их вещами. Это поможет продлить срок жизни этих конструкций.