В Воронеже рассматривают возможность введения QR-кодов в вузах

В вузах узнают, готовы ли воронежские студенты предъявлять QR-код перед занятиями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воронежском опорном университете проректор по воспитательной работе Антон Ходунов запустил неофициальный опрос среди студентов о введении QR-кодов для прохода в образовательные учреждения. На данный момент уже проголосовало более 3000 человек. Почти 84% высказались против новой меры. Поддерживают ее только 9,5%, а остальным «все равно».

Антон Ходунов в своем обращении к студентам напомнил, что в воронежских вузах рассматривается вопрос о возвращении к очному обучению, в том числе в виде смешанного формата с 22 ноября. То есть, когда лекции проводятся дистанционно, а практические занятия офлайн. При этом Минобрнауки разрешило в регионах университетам принимать решения по выходу в очный режим вместе с введением системы допуска по QR-кодам.

– Опрос является неофициальным, анонимным и необходим для понимания объективного отношения студентов и сотрудников к этой теме, – рассказал Антон Ходунов.

Пользователи высказали свое мнение в комментариях. При этом они говорили не только о дискриминации студентов, у которых есть QR-код, а у которых он отсутствует. Они еще и отметили, что если такое решение будет принято, то на преподавателей возрастет нагрузка.

– Это будет просто не удобно. Преподавателям придется вести практические занятия и для тех, у кого есть пропуск в вуз, и для тех, у кого его нет. В 2 раза больше работы, – прокомментировали студенты.

Ряд учащихся высказался, что в нынешней обстановке лучше уж пока продолжить дистант, поскольку на нем «учеба ничуть не хуже».

Напомним, Московский городской педагогический университет первым принял решение пускать на занятия по QR-кодам. При этом там для нераспространения коронавирусной инфекции приняли дополнительные меры. Например, студенты с медотводом и младше 18 лет проходят бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Для непривитых и не имеющих медотвода занятия проводятся в дистанционном формате. Готовы ли наши вузы это сделать? Пока вопрос остается открытым.