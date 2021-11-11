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Общество11 ноября 2021 13:05

Чиновники рассказали, почему отдали здание воронежской спортшколы под ковидную лечебницу

По их словам, только это здание соответствует всем требованиям
Ирина КАЗАНИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Фото предоставлено читателями

Фото предоставлено читателями

Областное правительство прокомментировало решение о размещении в здании воронежской спортивной школы №33 центра для первичного приема больных с подозрением на коронавирус. Напомним, закрытие школы вызвало негодование со стороны родителей ее воспитанников. Те уверены, что в районе есть другие помещения, где можно было разместить лечебницу.

ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ

В департаменте здравоохранения области рассказали, что перпрофилиование школы в ковид-центр носит вынужденный характер:

- Медработники ВОКБ №1 заняли помещение временно. Выбор места связан с требованиями к размещению подобных центров: необходимо отдельно стоящее здание, определенная система вентиляции, высокие потолки.

В помещении школы установили бактерицидный облучатель, рецеркуляторы. После окончания работы центра, эпидемиологи обработают помещение. К моменту открытия залов, находиться здесь для ребят будет абсолютно безопасно, заверили в департаменте здравоохранения.

ВРЕМЕННЫЕ МЕСТА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

Родителей также интересовал вопрос, как и где теперь заниматься детям. И когда юные борцы смогут вернуться к транировкам?

- В настоящее время около 40 детей могут заниматься по индивидуальным планам спортивной подготовки, - пояснили в департаменте физкультуры.

Остальные же борцы пока будут находяться на дистанционном обучении до снятия антиковидных ограничений. После этого ребята смогут заниматься в спортивных залах СОШ №43, расположенной неподалеку от СШОР №33, и ФОК "Салют" в Ямном, где находится Центр дзюдо. Там планируется постелить дополнительное напольное покрытие для этих целей.

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