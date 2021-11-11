Чиновники рассказали, почему отдали здание воронежской спортшколы под ковидную лечебницу

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Областное правительство прокомментировало решение о размещении в здании воронежской спортивной школы №33 центра для первичного приема больных с подозрением на коронавирус. Напомним, закрытие школы вызвало негодование со стороны родителей ее воспитанников. Те уверены, что в районе есть другие помещения, где можно было разместить лечебницу.

ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ

В департаменте здравоохранения области рассказали, что перпрофилиование школы в ковид-центр носит вынужденный характер:

- Медработники ВОКБ №1 заняли помещение временно. Выбор места связан с требованиями к размещению подобных центров: необходимо отдельно стоящее здание, определенная система вентиляции, высокие потолки.

В помещении школы установили бактерицидный облучатель, рецеркуляторы. После окончания работы центра, эпидемиологи обработают помещение. К моменту открытия залов, находиться здесь для ребят будет абсолютно безопасно, заверили в департаменте здравоохранения.

ВРЕМЕННЫЕ МЕСТА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

Родителей также интересовал вопрос, как и где теперь заниматься детям. И когда юные борцы смогут вернуться к транировкам?

- В настоящее время около 40 детей могут заниматься по индивидуальным планам спортивной подготовки, - пояснили в департаменте физкультуры.

Остальные же борцы пока будут находяться на дистанционном обучении до снятия антиковидных ограничений. После этого ребята смогут заниматься в спортивных залах СОШ №43, расположенной неподалеку от СШОР №33, и ФОК "Салют" в Ямном, где находится Центр дзюдо. Там планируется постелить дополнительное напольное покрытие для этих целей.