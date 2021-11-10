Родители юных воронежских борцов возмущены решением отдать спортшколу №33 под ковид-центр

Фото предоставлено читателями

Сегодня, 10 ноября, в Воронеже на бульваре Победы, 17б открылся второй центр для приема пациентов с подозрением на ковид. Это огромная помощь воронежцам, у которых появилась еще одна возможность пройти обследование и получить медицинскую помощь в случае заболевания. Это уже второй в городе подобный центр, первый, напомним, работает в здании Воронежского концертного зала. Но теперь под лечебницу отдали помещения школы олимпийского резерва №33, которая готовит борцов.

Решение правительства ошарашило родителей и тренерский состав школы.

- Школа у нас старенькая, но год назад в ней провели долгожданный ремонт, - рассказала «Комсомолке» Ирина, мама одного из воспитанников спортшколы. – Тогда дети до самых холодов, уже в ноябре, занимались на улице, пока шли работы.

А так зал выглядел после ремонта. Фото предоставлено родителями

И вот в разгар ковидных каникул родители узнают от тренеров, что помещения школы освобождают от спортивного оборудования, завезли и начали устанавливать перегородки-кабинки для приема больных.

- Дорогие ковры для занятий скрутили (чего делать нельзя) и вынесли, пол поцарапали, - продолжает Ирина. – Но главное – теперь наши дети лишены возможности заниматься спортом. И на какой срок – не известно. Частные школы работают, а государственную закрыли. Дети хотят заниматься спортом, а не шататься по улицам!

Родители поддерживают инициативу правительства об открытии ковид-центра, но задают вопрос: почему под него надо отдать помещения действующей спортшколы, когда в городе есть менее востребованные здания?

Фото предоставлено читателями

По неофициальной информации, чиновники изучают возможность отдать временно под занятия юным борцам спортивный зал в школе №43, но это не точно, да и, по словам родителей, мало.

«Комсомолка» направила запрос в правительство области и ждет от чиновников официальные комментарии по этой ситуации.