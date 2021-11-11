Как воронежцам получить медотвод, и чем обычный отличается от ковидного

Схема получения медотвода. Фото: Анастасия ЗОЛОТАРЕВА

В последнее время среди воронежцев кипят разговоры о медотводе. Кто-то возмущен, кто-то лелеет надежду заполучить подобную справку, а кто-то уже заводит дела... Что же такое медотвод? И из-за чего вокруг него такой ажиотаж? Об этом мы поговорили со старшей сестрой амбулатории Воронежской областной больницы №1 Светланой Копытиной.

Кому и в каком случае дают медотвод?

- Медотвод - это временные или постоянные медицинские противопоказания на введение какой-либо вакцины. Уже из определения понятно, что он бывает двух видов: постоянный и временный. Серьезными основаниями для получения первого являются тяжелые аллергические реакции и гиперчуствительность к какому-либо компоненту в анамнезе. Ко второму относятся обострение хронических заболеваний или острое инфекционное. Получают медотвод все, у кого есть вышеописанные противопоказания, а также беременные. Нужно добавить, что медотвод - это важный медицинский документ. Без него здоровье пациента подвергается большому риску, что может привести даже к летальному исходу.

Светлана Копытина. Фото: Анастасия ЗОЛОТАРЕВА

А каковы основания для медотвода от прививки против COVID-19?

- Медотвод от COVID-19 ничем существенно не отличается от других. Вы записываетесь к участковому терапевту по месту жительства, который должен зафиксировать наличие противопоказаний. С собой нужно взять паспорт, полис и справку-заключение о перенесенном заболевании (если такая имеется). В регистратуре вам выдадут талон на прием, там же при необходимости заведут карточку. Если справки-заключения нет, то терапевт напишет своею о возможности дать медотвод или направит к узкому специалисту (аллергологу, иммунологу, нефрологу и т.д.) на дообследование. К медотводу против COVID-19 будет прилагаться QR-код. В течение суток они появятся в вашем аккаунте на Госуслугах. Срок действия может варьироваться от 30 дней до пожизненного, в зависимости от тяжести заболевания.

В чем опасность ложных медотводов?

- От них сплошные проблемы. Нужно понимать, что при получении такой справки о наличии сильных аллергических реакций, вы остаетесь уязвимы ко многим инфекциям. При этом не имеете никаких оснований, кроме личного убеждения.