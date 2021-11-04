В Воронеж пришел радиационный туман из Москвы

Праздничное утро в Воронеже выдалось туманным. Фото: Юрий КОЗЛОВ

С утра четверга, 4 ноября, Воронеж окутал густой туман. Как сообщили синоптики, он, как и в Москве, тоже радиационный. Но пугаться этого не стоит.

- Люди путают слова «радиационный» и «радиоактивный», - пояснил руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Первое означает обычное, ничем не опасное природное явление – тепловое излучение, а второе, действительно страшное, подразумевающее заражение радиацией. Нынешняя погода обусловлена аномальной для ноября теплой погодой днем. А ночью за счет ясного неба испарения от земли поднимаются вверх. Тепло уходит в космос, температура опускается почти нуля. Капельки влаги замерзают и превращаются в такой вот туман. Обычно такая погода длится до полудня. Воздух прогревается, и капельки, составляющие туман, превращаются в обычную влагу. А если дует сильный ветер, туман рассеивается и раньше. Но сейчас его нет. Так что, скорее всего, видимость существенно улучшится уже к 14 часам.

За лесополосой сплошная непроницаемая пелена. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Видимость на лесных дорогах совсем небольшая. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Погода причинила множество неудобств воронежцам, запланировавшим лететь на самолете утром 4 ноября. Из-за тумана задержали сразу девять рейсов на Москву. Первый ждет «зеленого света» на вылет аж с 23.50 3 ноября. Сразу шесть должны были вылететь в 10.15 4 ноября, еще два не отправятся в путь в 11.10. Также задержан авиарейс в Санкт-Петербург, запланированный на 11.40.

Едва различимы даже дома, находящиеся неподалеку. Фото: Юрий КОЗЛОВ

К счастью, туман на ситуацию на дорогах в Воронеже не повлиял. С утра 4 ноября сервис Яндекс.Пробки показывает свободные дороги и только одно ДТП. Свою роль сыграло то, что туман удачно совпал с праздничным днем, когда транспорта в Воронеже не так много.

Напомним, ранее еще более густой туман окутал Москву вечером 1 ноября. Во время него жители столицы жаловались на неприятный запах. В московских аэропортах задержали вылет около 200 рейсов.