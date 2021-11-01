Все, что нужно знать про субсидии на оплату ЖКУ в Воронеже

Андрей Соболев. Фото пресс-службы Воронежской городской Думы.

На недавнем заседании Воронежской городской Думы была затронута актуальная тема субсидий по оплате услуг ЖКХ. Об этом говорили председатель постоянной комиссии горДумы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству Александр Сысоев и сотрудники мэрии, подчеркнув, что Воронеж является единственным городом-миллионником в стране, оставившим за собой такую практику.

Городские парламентарии обратились к губернатору Александру Гусеву с инициативой установления максимального индекса в размере не 7,3, а 9,1 процентов. Этот проект был внесен в городскую Думу администрацией городского округа.

- Депутаты горДумы считают, что адресная поддержка семей с низким уровнем доходов более эффективна, - заявил председатель постоянной комиссии Воронежской городской Думы по бюджету Андрей Соболев. - Она обеспечивает и социальную справедливость относительно граждан с более высоким уровнем доходов. Социальная ориентация городского и областного бюджетов - это приоритет бюджетной политики, призванный защитить отдельные категории граждан.

В Воронеже установлена максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22 процентов. Для одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей и одиноких матерей, получающих пособие на ребенка, эта доля составляет 15 процентов. Для тех же категорий граждан с доходом ниже прожиточного минимума – десять процентов.

В пресс-службе Воронежской городской Думы «КП» пояснили, кто имеет право на субсидии на оплату жилого помещения, и каким образом их можно оформить.

Субсидия представляется при одновременном соблюдении следующих условий:

- наличие регистрации по месту жительства в жилом помещении, для оплаты которого гражданин обращается за субсидией;

- наличие гражданства РФ;

- наличие основания пользования жилым помещением (договор найма, свидетельство о регистрации права собственности и т.д.);

- отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

- превышение расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, и размера региональных стандартов стоимости услуг ЖКХ, над величиной, эквивалентной максимально допустимой доле расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Документы, которые необходимо предоставить для получения субсидии:

- документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления месяц, и об отсутствии задолженности по оплате;

- документы, подтверждающие право заявителя и/или членов его семьи на льготы;

- документы, подтверждающие доходы заявителя и/или членов его семьи (за исключением документов о размере полученных социальных выплат: пенсий, пособий на детей, выплат по безработице);

- сведения о номере счета заявителя для перечисления субсидий.

Субсидия назначается на шесть месяцев. По истечении этого срока гражданам необходимо подтвердить свое право на субсидию, предоставив полный комплект документов в соответствующий орган для нового назначения.

Для оформления субсидий можно обратиться либо в районные управления социальной защиты населения по месту жительства, либо в филиалы АУ «МФЦ». Также можно оставить обращение в электронном виде на портале Воронежской области.

По состоянию на 1 октября текущего года социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получили 88 955 семей. Средний размер субсидии составил 1504, 89 рубля.