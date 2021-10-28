Мама олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой: «Геля начала заниматься гимнастикой поздно, но это ей не помешало»

Ангелина Мельникова всегда тянется к новым высотам. Фото: cspsk-vrn.ru

Чемпионат мира в Токио закрепил звездный статус воронежской гимнастки Ангелины Мельниковой. Напомним, Геля победила в индивидуальном многоборье, завоевала серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке. Если прибавить к этому титул олимпийской чемпионки в командных соревнованиях, то можно точно сказать, что 2021 год – расцвет карьеры Ангелины.

А значит самое время оглянуться назад, понять, как на воронежской земле появился еще один спортсмен с перспективой стать легендой. После знаменитого прыгуна в воду Дмитрия Саутина таких личностей у нас еще не было. Разобраться в феномене Мельниковой «КП – Воронеж» помог самый родной человек Ангелины – ее мама Марина Анатольевна. Впрочем, для отчества она слишком молода. Просто Марина Мельникова.

В ТЕСНОТЕ ДА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Уже в два года родители Ангелины увидели, что ребенок у них необычной. Маленькой Геле не сиделось на месте.

– Дочка была очень гибкой, вертлявой. Папа первым обратил на это внимание, и сказал: подрастет, надо отдавать в спорт, – вспоминает Марина Мельникова.

Мама Ангелины Мельниковой вспоминает, что дочка в детстве была очень гибкой и вертлявой. Фото: предоставлено Мариной Мельниковой.

Когда Геле уже исполнилось шесть лет, бабушка отвела ее в школу спортивной гимнастики имени Штукмана. Девочки там занимались в очень тесном здании, все друг у друга на виду. Но Гелю условия не смущали, глаза горели. Родители быстро поняли, что это ее призвание.

Папа первым разглядел в маленькой Ангелине будущую звезду спортивной гимнастики. Фото: предоставлено Мариной Мельниковой.

– Трудности дочку только закалили, – добавляет мама спортсменки. – Многие девочки занимались с четырех-пяти, считается, что шесть лет для начала поздновато. Однако Геле это не помешало добиваться успехов. Редко, когда с детских, а потом и юношеских соревнований она приезжала без первого-второго места. Пожалуй, худшим было третье. То есть пьедестал был обязательной программой.

При этом Ангелина не забывала учиться. Причем на одни пятерки. Ну может только редко когда-нибудь четверка проскакивала.

– Дочка – очень целеустремленный человек. Пока все уроки не выучит, задания не выполнит, спать не ложилась, – рассказывает Марина Мельникова. - И мне не давала, я ей помогала без всяких отговорок на то, что маленький брат Олег отвлекал. Кстати, он сейчас уже тоже практически взрослый. И тоже занимается спортом - единоборствами.

В школе Геля была отличницей. Фото: предоставлено Мариной Мельниковой.

В 13 лет юную воронежскую гимнастку пригласили тренироваться в Москву на знаменитую базу «Озеро Круглое». Бытовые условия там были нормальные – номер на двоих, в нем туалет, душ. А вот без родителей и брата поначалу было очень тоскливо.

Младший брат Ангелины Олег тоже спортсмен, занимается единоборствами. Фото: предоставлено Мариной Мельниковой.

– Бывало, Геля и ночью звонила, плакала, говорила, как ей плохо без нас, – вспоминает Марина Мельникова. – Сначала мы каждый месяц к ней приезжали. А потом лет в 15-16 предлагаем ее навестить, а она говорит, что у нее свои дела, куда-то с девочками едет. Одним словом, самостоятельная стала.

КАК АНГЕЛИНА НОВЫЙ ЗАЛ ВОРОНЕЖСКИМ ГИМНАСТАМ ОБЕСПЕЧИЛА

В 2016 году Геля Мельникова поехала на первую своей жизни Олимпиаду. И снова выступила в своем стиле, без раскачки. С ходу стала серебряным призером, в том же году победила на чемпионате Европы. Приехала на малую родину и попала на прием к губернатору. Тогда еще Алексею Гордееву, нынешнему заместителю председателю Государственной Думы. Алексей Васильевич спросил, чем может помочь. Ангелина сразу вспомнила, что у гимнасток очень тесный зал. Но у мальчиков с помещением еще хуже. И Геля попросила сделать для них новый зал.

Алексей Гордеев обещал помочь. И слово свое сдержал. Уже при новом губернаторе Александре Гусеве в начале сентября 2021 года просторный современный зал для гимнастов открылся на левом берегу Воронежа, на Ленинском проспекте.

– А вот девочки продолжают заниматься в школе имени Штукмана в центре города, – констатирует Марина Мельникова. – Там, правда, сделали ремонт. Снаряды более современные установили. Но старое здание не расширишь. Надо было дочке сразу и для девочек новый зал просить.

ТРУДНЫЙ ВОЗРАСТ

До этого мы фактически рисовали портрет человека без недостатков. Геля – красавица и умница, бесспорно. Но, как говорится, ничто человеческое ей не чуждо. В том числе и переходный возраст.

– Начались проблемы с тренером, – говорит мама Ангелины. – Сначала дочка занималась у Натальи Ишковой, потом ушла к Сергею Денисевичу. Тоже замечательный специалист, но, видимо, как раз период подросткового самоутверждения начался. В общем возникло недопонимание. В конце концов Геля вернулась к первому тренеру. И с Ишковой у них снова наладилось общение. Надо сказать, нас с отцом Геля тогда тоже не очень-то слушалась. Часто говорила: а я поступлю по-своему. Были одно время и проявления звездной болезни, приходилось серьезно ругаться с дочкой.

Впрочем, на результатах Ангелины все это не очень сказывалось. В 2017 и 2018 году она пополнила свою коллекцию побед двумя золотыми наградами чемпионатов Европы. А еще дважды завоевала серебро на чемпионатах мира-2018 и 2019 годов (два года назад Геля была еще и двукратным бронзовым призером). Но вот звания лучшей гимнастки планеты никак достичь не удавалось.

ДИЗАЙНЕР, ПУТЕШЕСТВЕННИЦА И ЧЕМПИОНКА

Ну а в 2021 году случился прорыв – золото и Олимпиады, и чемпионата мира. Возможно, на новый уровень Геле помогло выйти то, что она не зацикливается на спорте. У нее немало хобби. Это позволяет не так сильно нагружать психику бесконечными: «Надо, надо, надо!»

На Олимпиаде Ангелина Мельникова классно выступила на всех снарядах. Фото: sportgymrus.ru, Олег Наумов

– У дочки недавно появилась своя линия купальников для гимнасток. Она выступает дизайнером, а швея воплощает идеи на практике, – рассказывает Марина Мельникова. – А еще Геля увлекается изучением языков. Конечно, английского, хотя из-за обилия разговорной практики она и так им неплохо владеет. А теперь еще и учит итальянский. Ангелина гостила в Италии у знакомых гимнасток, и эта страна ее покорила. И своей архитектурой, и морем, и кухней с незабываемыми соусами. А еще у нее масса впечатлений от Швейцарии и Сингапура. Одним словом, приезжает домой в село Новая Усмань (там у нас сейчас дом) и рассказывает на контрасте: как за границей люди живут, а у нас как-то все грустно. Отвечаю: хорошо, что я там не была, нет повода расстраиваться.

Устраивает Геля и свое гнездышко в Москве. Сейчас она большей частью в свободное время от соревнований живет у себя в квартире в столице. Купила она ее, кстати, без помощи родителей.

– Дочь с 2013 года откладывала деньги из своих призовых, – вспоминает мама Ангелины. – Вот и накопила на двухкомнатную квартиру в новом жилом комплексе на севере Москвы. Сейчас уже в Воронеже два-три дня проживет и тянет домой в столицу. Нас тоже к себе зовет. Но у меня работа, у мужа бизнес. Да и не хочется в мегаполис. Больше нравится тишина, лес, частный сектор. Геля, конечно, другая. Приезжает домой, сразу масса дел, все по расписанию. Лежать на диване – это точно не про нее. Порой даже немного обижаюсь – гостит недолго, и все равно в разъездах. То туда нужно, то сюда.

Секрет успехов 2021 года (верим, что далеко не последние), наверное, еще и в том, что Ангелина повзрослела.

– Какая –то мудрость после Олимпиады в дочке появилась, – полагает Марина Мельникова. – Стала чаще с мамой и папой советоваться по житейским темам, спокойнее стала. Мне кажется, после завершения карьеры Геле и дальше нужно оставаться в спортивной гимнастике либо тренером, либо судьей. Это точно ее призвание. Много видела девочек, которых родители пытались делать великими спортсменками из-под палки. Не верю, что это возможно. Ангелине гимнастика очень нравится, она не перестает получать от нее удовольствие. И это самое главное.

Ангелина Мельникова (в центре) после победы в командном многоборье на Олимпиаде. Фото: Спортивная гимнастика - Сборная России ВКонтакте.

Справка «КП»

Ангелина Мельникова - олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка мира в личном многоборье 2021 г. Кроме того, она - бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в личном многоборье и вольных упражнениях, а также серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро в командном первенстве. А еще Ангелина - двукратный серебряный призер чемпионата мира в командном первенстве (2018, 2019), двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в личном многоборье и вольных упражнениях, двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года, четырехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018, 2021). И все это в 21 год!