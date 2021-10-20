Воронежская уборщица вытащила инвалида без ног из горящего дома

У Елены Бубновой на работе огнетушителей много, но с пожаром она справилась и без них. Фото: Юрий КОЗЛОВ

9 октября жительница Воронежа Елена Бубнова, работающая уборщицей в региональном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО), занималась по хозяйству во дворе своей мамы в селе Стрелецкие хутора Усманского района Липецкой области. Туда она приезжает каждый выходной. Мама уже в годах, надо помогать ей и младшей сестре.

- Наняла паренька местного 20-летнего Славу, чтобы он помог, болгаркой надо было кое-что распилить, - рассказывает Елена Александровна. – Работаем с ним. И тут мама ко мне подбегает и говорит: «Посмотри, что у соседки творится, дым столбом». Сказала ей: «Звони 112», и побежали вместе со Славой к дому. По дороге попросили помочь еще одного местного парня. Подбежали к дому, а дверь крепко закрыта, похоже, на засов. Попросила ребят подождать, а сама кинулась к другому входу, через сад. Зашла внутрь, а там огонь, дым сильный, да еще и едкий. Жарко было. Открыла дверь, впустила ребят, нашли ведра, стали заливать огонь.

- Людей быстро нашли, которые в доме были?

- Сперва пролили водой как следует кровать, которая горела, там поролон был, запах жуткий. Потом уже увидела мужчину, лежавшего на полу. Смотрю, у него рука и спина обожженные. Начала тащить к выходу, а он тяжелый. Чувствую, больше не могу. Попросила Славу помочь, другой парень продолжал воду таскать. Смотрю, а мужчина-то обожженный без ног! Испугалась, потом вспомнила, что, когда забегала в дом, видела инвалидную коляску. Думала, к чему она тут? А, видно, эта мадам приехала с ним с заработков.

- Мадам?

- Да мы соседку в шутку мадам зовем, она откликается. Так вот, вытащили инвалида на воздух, тут и пожарные подъехали. А огня уже не было, дым один. Они даже не стали шланги разворачивать, ведрами все залили, мы им помогали. И когда дым немного рассеялся, один из пожарных увидел хозяйку, она под столом сидела, видно, угорела. Вытащили ее на воздух, скоро пришла в себя. Инвалид тоже уже был в сознании, но его отвезли в больницу, обгорел-то он достаточно сильно. Но врачи сказали, что состояние его не очень тяжелое. Пожарные вытащили белье с кровати, которое горело на улицу, залили его водой. В итоге, только стена рядом с кроватью обгорела, до потолка не дошло. Как мы потом узнали, скорее всего, пожар случился из-за того, что либо соседка, либо инвалид закурили, да так и заснули.

Дом после пожара. Фото: читателя.

- Боялись, когда в горящий дом вбегали?

- Страх был. За родительский дом, за маму и сестру. У соседки все на электричестве, а у нас-то газ. И труба проходит совсем близко от дома, который загорелся. Если бы до нее огонь добрался, так бы рвануло, страшно представить.

- Тушить пожар то, что вы в ВДПО работаете, помогло? Опыт какой-то там получили?

- Да, как и всем сотрудникам, нам проводили инструктаж определенный. Так что знала примерно, что делать, если не дай Бог что-нибудь загорится.

Работа в ВДПО помогла Елене Бубновой справиться с огнем. Фото предоставлено региональным отделением ВДПО. Фото: другой источник.

Елену Бубнову собираются представить к ведомственной награде «За доблесть и отвагу на пожаре». Но главное для нее – чтобы такое геройство больше проявлять не пришлось.

- У соседки не первый раз пожар случается, - сказала Елена Александровна.- Посоветую ей извещатель поставить, который на огонь реагирует громким сигналом, дом старенький, мало ли что. И мне будет спокойнее за маму и за сестру.

О себе Елена Бубнова говорит с неохотой. Мол, обычное дело, может, и не стоит об этом писать? Настоящие герои они такие, скромные…